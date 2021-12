Kägiswil: Die Brücke Bahnhofstrasse für Verkehr geöffnet

Kägiswil Wichtige Verkehrsverbindung ist wieder intakt: Die neue Brücke hat 60 Tonnen Nutzlast Der Ersatzbau der Brücke Bahnhofstrasse in Kägiswil ist nun für den Verkehr geöffnet. Das Projekt kostet rund 1,84 Millionen Franken. Robert Hess 23.12.2021, 17.29 Uhr

Seit Donnerstagnachmittag ist die neue Brücke in Kägiswil für den Verkehr geöffnet. Bild: Robert Hess (Kägiswil, 23. Dezember 2021)

Am Nachmittag vom 23. Dezember konnte die neue Brücke Bahnhofstrasse über die Sarneraa in Kägiswil nach einer feierlichen Einweihung dem Verkehr übergeben werden. Die wichtige Verbindung zur Erschliessung der Industriegebiete Chernmatt und Sarnen Nord von Alpnach her, die auch Teil der Veloroute 703 ist, war seit Anfang September gesperrt. Der Ersatzneubau der Brücke Bahnhofstrasse ist ein gemeinsames Projekt des Kantons Obwalden und der Einwohnergemeinde Sarnen. Die Gesamtkosten wurden auf 1,84 Millionen Franken veranschlagt.