Kägiswil Woher die Hühner wissen, wann Ostern ist Die 1900 Hennen auf dem Hof Kernmatt in Kägiswil geben vor Ostern ihr Bestes. Zwei Hähne sorgen für Ordnung im Hühnerhof. Eine Ostergeschichte. Marion Wannemacher 03.04.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Spielplatz der Kernmatt geniessen junge Mütter mit ihren Kindern das schöne Frühlingswetter. Mehrere Autos parkieren am Hof. Immer wieder klingelt Margrit Müller-Zumbühls Telefon, im Hofladen ist Kundschaft. Ostern wirft seine Schatten voraus. Bei den Eiern aus eigener Produktion herrscht zurzeit eine fast zehn Prozent höhere Nachfrage.

Wissen das auch die Hühner oder wie werden Müller-Zumbühls dem Bedarf gerecht? «Kein Problem», sagt Adi Müller-Zumbühl. «Zurzeit liefern wir viel weniger in die Frutt. Ausserdem arbeiten wir mit dem Hof Barmettler zusammen. Unsere Junghennen beziehen wir von Adrian Z'Rotz aus Ennetmoos. Wir tauschen uns mit ihnen in der Eierproduktion aus.» 1800 Eier legen Müllers Hennen am Tag, fast jede also eins am Tag. Zwei Drittel werden im Direktverkauf abgesetzt, ein Drittel geht an den Betrieb Barmettler sowie an die Gastronomie und Bäckereien in Obwalden.

Margrit und Adi Müller-Zumbühl zeigen Hofladen stolz ihre Eier aus der eigenen Produktion. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 25. März 2021)

Seit 1970 werden auf der Kernmatt Eier produziert. 2008 übernahm Adi Müller-Zumbühl den Hof aus Vaters Hand. Er stellte um von Milchwirtschaft auf die Produktion von Natura Beef und Mutterkuhhaltung. Im vergangenen Jahr stiessen während des Lockdowns die regionalen Produkte aus dem Hofladen auf grosse Nachfrage. «Die Kunden kamen von Luzern, Nidwalden und Obwalden. Zehn Prozent von ihnen sind uns erhalten geblieben», erzählt Adi Müller. Bereits davor hatte das Ehepaar den Plan gefasst, die Eierproduktion auszubauen. Im Sommer wurde ein grösserer Stall gebaut, das gab es Platz für mehr Legehennen. Auf dem Hof helfen noch Adi Müller-Zumbühls Mutter und seine Schwägerin mit, die zweitjüngste Tochter von vier Kindern macht eine Ausbildung zur Landwirtin.



Der Winter ist vorbei, ab in die Freiheit

Saftig grün und unberührt präsentiert sich die Wiese am Hühnerstall auf der Kernmatt. Noch glucksen die Hennen unbeeindruckt vor sich hin. Sie wissen nicht, dass ein besonderer Tag ist. Im Winter dürfen sie nur in den überdachten Freiauslauf. «Sie würden sich auf der Wiese erkälten», erklärt der 45-Jährige. Bei der Entscheidung, wann sie auf die Weide dürfen, entscheidet die Wettervorhersage. An diesem Morgen ist es so weit.



Der Winter ist vorbei, die Hühner dürfen zum allerersten Mal auf die Wiese. Bild: Marion Wannemacher

Ihre Tagesleistung haben 90 Prozent von ihnen zu diesem Zeitpunkt um halb zehn bereits hinter sich. Und sie wissen auch, wohin sie ihr Ei legen müssen, nämlich aufs Förderband. Zumindest behauptet das ihr Besitzer und beschwört, es handle sich nicht um einen Aprilscherz. «Alle zwei Jahre gibt es eine neue Herde. Wir bringen ihnen jeweils bei, wohin sie ihre Eier legen müssen, indem wir alle halbe Stunde durchgehen und die Eier vom Boden aufsammeln und aufs Förderband legen.» Und noch mehr hat der Landwirt im Griff:

«Ihre Jahreszeiten mache ich mit dem Licht», sagt er, «sonst gäbe es im Winter keine Eier.»



Adi Müller-Zumbühl klopft an, bevor er den grossen Stall betritt. Ist er so höflich oder veräppelt er die Journalistin? Er schmunzelt und erklärt: «Das Klopfen verhindert, dass sie allzu sehr erschrecken und Unruhe aufkommt.» Hier drinnen herrscht gedimmtes Licht, es sind 16 Grad, Wohlfühltemperatur fürs Huhn.



Der Stall mit 1900 Hühnern, darunter 2 Hähne. Bild: Marion Wannemacher

Es kostet etwas Überwindung, den Stall zu betreten: Auf den Stangen, und am Boden, so weit das Auge reicht, überall Hühner. Wie reagieren diese auf fremden Besuch? Das Geflatter hält sich in Grenzen. Und es riecht lange nicht so streng, wie erwartet. Auf der Längsseite ist der Durchgang zum überdachten Auslauf. Müller-Zumbühl öffnet die Verschläge zur Weide, nach und nach drängen die Hühner aufgeregt in die Freiheit, scharren hier, picken da, verteilen sich über die ganze Wiese. Sie geniessen ihre Freiheit.



Die Hühner teilen die Wiese mit drei Burenziegen. Bild: Marion Wannemacher

Drei Burenziegen drängen sich neugierig immer wieder vor die Kamera, schon knabbert eine von ihnen am Kameragurt. «Sie sind wie Hirtenhunde der beste Schutz der Hennen vor Greifvögeln», verrät Adi Müller-Zumbühl. Plötzlich stiebt das Federvieh Richtung Stall, ein Hund läuft mit seiner Herrin auf der anderen Seite des Zauns. In einer Kuhle im Boden tummeln sich ein paar Hennen im sandigen Boden. «Sie nehmen ein Sandbad, um ihre Federn zu reinigen», klärt der Fachmann auf.



Es gibt eine klare Hackordnung

Er weiss noch einiges Erstaunliches über seinen Hühnerhof zum Besten zu geben. Es gibt genauso viel weisse wie braune Legehennen und das hat seinen Grund. «Sie müssen von gleicher Abstammung sein. Wenn das Verhältnis nicht ausgewogen ist, würden die in der Überzahl die andern nach der Hackordnung bis zum Tod bekämpfen.» Adi Müller-Zumbühl erzählt, dass diese ohnehin klar ausgemacht ist. Auf den fünf übereinander angeordneten Haltungsböcken geht es zu wie im richtigen Leben: Wer am meisten zu sagen hat, ist oben.

Eigentlich sind es auch nur 1898 Legehennen. Die anderen beiden sind – Hähne, die sich einfach unter den gelieferten Hühnern befanden. Die gebe es in jeder Schar, sagt der Landwirt. «Sie sind die Chefs, sie sind ein bisschen wie Polizisten und helfen für Ordnung im Stall zu sorgen.» Befruchten diese denn nicht unerwünschterweise die Eier? Durch die Kühlung der Eier spiele das keine Rolle, erklärt er. Und wer es wirklich noch nicht weiss: Nicht die braunen Hühner legen die brauen Eier, sondern das Ohrläppchen gibt Aufschluss über die Farbe der Eier.



Adi und Margrit Müller-Zumbühl freuen sich auf den Sommer. Bild: Marion Wannemacher

Für alle Freunde der gefärbten Ostereier hat Margrit Müller-Zumbühl einen Tipp zum Ausprobieren:

«Wenn die Eier einen Tag vor dem Kochen aus dem Kühlschrank genommen werden, platzen sie weniger und lassen sich besser schälen.»