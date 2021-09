Windlin übernimmt das kantonale Amt für Landwirtschaft und Umwelt

Kanton Obwalden André Windlin wird neuer Leiter des Amts für Landwirtschaft und Umwelt Der Neugewählte muss dafür von mehreren anderen Ämtern und Funktionen zurücktreten, freut sich aber auf die neue Herausforderung. 22.09.2021, 11.33 Uhr

(sez) Der Obwaldner Regierungsrat hat auf Antrag des Volkswirtschaftsdepartements André Windlin zum neuen Leiter des Amts für Landwirtschaft und Umwelt gewählt. Windlin tritt die Stelle am 1. Januar 2022 an, wie die Staatskanzlei Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Stellenantritt erfordert Windlins Rücktritt aus dem Kantonsrat, in dessen Ratsleitungsbüro er tätig ist, ebenso als Parteipräsident der FDP Obwalden und als Präsident der Genossenschaft Fleischhuis. André Windlin habe sich nach reiflicher Überlegung und im Bewusstsein all dieser Konsequenzen zur Übernahme der Amtsleitung entschlossen und freue sich auf die neue Herausforderung im Volkswirtschaftsdepartement.

André Windlin-von Ah wird im neuen Jahr Leiter des Amts für Landwirtschaft und Umwelt. Bild: PD

Der 53-jährige André Windlin hat 1995 die Ausbildung zum Meisterlandwirt abgeschlossen und sich im kaufmännischen Bereich weitergebildet. Im Melchtal führt er einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb. Daneben war er als Kontrolleur, Berater und Lehrer am landwirtschaftlichen Berufs- und Weiterbildungszentrum Obwalden tätig. Seit 2019 ist er Co-Leiter der Dienststelle Direktzahlungen beim Amt für Landwirtschaft Obwalden.

Ausserberuflich präsidierte André Windlin mehrere landwirtschaftliche Organisationen und gehörte von 2001 bis 2008 dem Verwaltungsrat der Landi Obwalden an. Zudem engagierte er sich in diversen politischen Tätigkeiten, insbesondere neun Jahre als Gemeindepräsident von Kerns.

Der Vater der Obwaldner Landwirtschaftsgesetzgebung tritt ab

André Windlin tritt damit die Nachfolge von Bruno Abächerli an, der nach über 35-jähriger Tätigkeit für den Kanton Obwalden in den Ruhestand tritt. Bruno Abächerli diente dem Kanton Obwalden als Lehrer am Berufs- und Weiterbildungszentrum Giswil, als Berater der Bauernfamilien bei der Neuausrichtung der Agrarpolitik und seit 1999 als Amtsleiter Landwirtschaft und Umwelt. Bruno Abächerli gilt als Vater der Obwaldner Landwirtschaftsgesetzgebung und prägte die Umsetzung der tiefgreifenden Reformschritte der neuen Agrarpolitik des Bundes mit der Umgestaltung des Direktzahlungssystems und der Ökologisierung der Landwirtschaft. Mit der Zusammenführung des damaligen Amts für Umweltschutz kam 2005 eine weitere bedeutende Verantwortung hinzu.

Der Regierungsrat dankt ihm für die langjährige, kompetente und sehr engagierte Arbeit und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.