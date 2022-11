Kanton Obwalden Die Alpnacher Älplerchilbi-Besucher erweisen sich als wetterfest Die Älplerchilbi zog am Samstag viel Volk an und auch zeitweise leichter Regen vermochte der guten Stimmung keinen Abbruch zu tun. Robert Hess Jetzt kommentieren 06.11.2022, 16.34 Uhr

Die Älpler und Älplerinnen lassen sich die gute Stimmung durch den Regen nicht verderben. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

Wären die beiden Sprücheschreiber, Älplerpräsident Erwin Wallimann und Sämi Zumstein, am Samstagvormittag zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, hätten sie den beiden Wilden noch einen topaktuellen Spruch liefern können: Während sich nämlich kurz vor 9 Uhr die festlich gekleideten Älpler und Älplerinnen zusammen mit den Gästen auf der Brünigstrasse bei der OKB zum Einmarsch in die Kirche bereitstellten, donnerte ein stattlicher Güllewagen die Hofmättelistrasse in Richtung Kreisel hinauf. «Wenns Samschtig isch und rägnet, cha Miinä nid anders mache als zum Güllnä fahre. Das scheen Hobby hed är scho sid villnä Jahrä», könnte das Wildwiib bei den Sprüchen gesagt haben.

Die Neckereien und «Kämpfe» zwischen dem Wildmaa und den Buben und Mädchen auf dem Schulhausplatz. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

Keine Frage, dass die beiden Wilden am Samstagnachmittag den vielen Besuchern auf dem Schulhausplatz auch ohne die neuesten Nachrichten genug «Klatsch und Sündiges von Mann und Frau» ans Tageslicht bringen konnten.

Ehrenprediger Thomas Meli vor seinem Rücktritt als Pfarrer von Alpnach in der schön geschmückten Pfarrkirche. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

Selbst Ehrenprediger Pfarrer Thomas Meli hatte für Stoff gesorgt. So werden nach seinem Rücktritt als Alpnacher Pfarrer nicht nur seine gottesgläubigen, herzlichen, tröstenden, freudigen, aber auch mahnenden Worte bei Alt und Jung, sondern auch etwas Spass in guter Erinnerung bleiben. Der «Neuluzerner» hatte nämlich am Sonntag vor einer Woche übersehen, dass wegen eines sportlichen Anlasses eine Verbindungsstrasse nach Alpnach gesperrt war und er frühestens zur Predigt in Alpnach eintreffen werde, sodass Felix Koch vorher als Ersatz einspringen musste.

«Wir nehmen kein Blatt vor den Mund»: die Wilden bei den Sprüchen. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

Der Erntedankgottesdienst

Nach dem echten Alpabzug vor sechs Wochen war am Samstag ein zweiter Alpabzug als Motto der Älplerchilbi angesagt. Beim Erntedankgottesdienst, der von der Jodlergruppe Bärgröseli mit schönen Vorträgen umrahmt wurde, konnte der neue «Pfarrer», Vikar Joachim Cavicchini, bereits einige Älplerluft schnuppern. Er weiss nun, dass eine Kuhglocke auf der Alp nicht nur Schmuck ist, sondern hilft, im Nebel oder bei grosser Entfernung der Tiere diese rascher zu finden.

Das Wildwiib macht sich mit Nüssli und Chräpfli beliebt. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

Ein leichter Regen zwang das Älplerchilbi-Volk bis zum frühen Nachmittag dazu, ein schützendes Dach zu suchen. Älplerpräsident Erwin Wallimann und seine Helfer und Helferinnen hatten im Bereich der Pausenhalle das Möglichste getan. Ab Beginn der Sprüche um 14 Uhr drangen sogar einige Sonnenstrahlen durch die Wolken. Ein überraschend grosser Zuschaueraufmarsch und eine gute Stimmung belohnten den Sondereinsatz.

Alphornduo Nägeli mit Saskia und Christian. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

Zur Unterhaltung traten die Jodlergruppe Bärgröseli, die Blaskapelle Alpnach, das Alphornduo Nägeli und die Kindertanzgruppe auf. Ab 15 Uhr war das gemütliche Beisammensein bei den Dorfwirten angesagt.

Die Jodlergruppe Bärgröseli Alpnachstad, beim Auftritt am Nachmittag auf dem Schulhauareal. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. November 2022)

