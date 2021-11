Obwalden Nächtlicher Pistenunfall an Silvester: Wer trägt die Schuld für die beiden verletzten Schlittlerinnen? Zwei Frauen verunfallten im Jahr 2017 bei einer Schlittenfahrt. Nach einem Entscheid des Bundesgerichts muss die Obwaldner Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung nun fortsetzen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 10.11.2021, 12.00 Uhr

Der Schlittelunfall ereignete sich am Silvesterabend im Jahr 2017 kurz vor 22 Uhr. Zwei Frauen starteten ab einer Alphütte in einem Obwaldner Wintersportgebiet zur Talfahrt. Nach einer Rechtskurve gelangten sie vom Schlittelweg auf die Skipiste und verloren dabei die Kontrolle über den gemeinsam benutzten Schlitten. Eine der beiden Frauen zog sich beim Sturz einen Knochenbruch an der rechten Hand und Wirbelfrakturen zu. Die andere erlitt einen Bruch im Schädelbereich und ist seither dauerhaft invalid.

Offiziell war der Schlittelweg zum Unfallzeitpunkt geschlossen. Symbolbild: Philipp Schmidli

Nach dem Unfall stellt sich die Frage nach der Schuld. Sind die beiden Schlittlerinnen selbst für ihre Verletzungen verantwortlich, weil sie auf der geschlossenen Piste fuhren? Oder haben es die Verantwortlichen der Bergbahnen unterlassen, genügend auf die Sperrung hinzuweisen und für die Sicherheit auf dem Schlittelweg zu sorgen?

Mit Rotlicht wurde über Pistensperrung informiert

Klar ist: Die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden stellte das von ihr gegen unbekannt eröffnete Strafverfahren betreffend fahrlässige schwere Körperverletzung im Januar 2020 ein. Gegen diesen Entscheid wehrten sich die beiden verunfallten Frauen erfolglos vor dem Obwaldner Obergericht.

Die oberste kantonale Instanz hielt es für erwiesen, dass der Schlittelweg zum Unfallzeitpunkt «erkennbar gesperrt» gewesen sei und somit für die Verantwortlichen der Sportbahnen keine Sicherungspflicht bestanden habe. So sei mittels Rotlicht an den Informationstafeln bei der Tal- und Bergstation sowie am Ausgangspunkt der Schlittelpiste ab 17.06 Uhr auf die Sperrung hingewiesen worden. Ausserdem hätten die Sportbahnen einen aktualisierten Pistenbericht im Internet aufgeschaltet. Entsprechend sah das Obergericht davon ab, die Frage einer allfälligen ungenügenden Signalisierung und Präparierung des Schlittelweges weiter zu prüfen.

Silvesterschlitteln wurde im Internet beworben

Der Fall ist jedoch – aus Sicht der beiden Schlittlerinnen – nicht so eindeutig, wie vom Obergericht dargestellt. Die beiden Frauen beanstandeten in ihrer Beschwerde vor Bundesgericht, dass die Vorinstanz «völlig pauschal» festhalte, dass bei geschlossenen Schlittelwegen die Sicherungspflicht entfalle. Dabei übersehe das Gericht wesentliche Umstände, die eine Sperrung der Piste zum Unfallzeitpunkt in Frage stellen. Einerseits sei nämlich das Angebot für das Silvesterschlitteln immer noch im Internet aufgeschaltet gewesen, und zwar in der Form eines Werbeflyers, der das Schlitteln auch für den unfallrelevanten Zeitraum von 18.45 Uhr bis 22 Uhr propagierte.

Die Aussage der Sportbahnen, wonach das Nachtschlitteln bereits Mitte Dezember wegen schlechter Schnee- und Pistenverhältnisse abgesagt worden war, bezeichnen die Beschwerdeführerinnen als «unglaubwürdig». Sie stehe im Widerspruch zur Öffnung des Schlittelweges am Neujahrsmorgen von 1 Uhr bis 2 Uhr. Zudem bleibe unklar, wieso trotz Absage des Silvesterschlittelns ein Anlass in der erwähnten Alphütte stattgefunden habe, obwohl diese nur über die Piste zu erreichen sei.

Bundesgericht kritisiert Obwaldner Justiz

Weil die Vorinstanz diese Umstände nicht genügend in die Beurteilung einbezogen habe, hält das Bundesgericht ihre Urteilsbegründung für «unvollständig». Die zwei Richter und die Richterin aus Lausanne weisen überdies darauf hin, dass die Sportbahnen am Unfalltag auch nach der um 17.06 Uhr erfolgten Pistensperrung an der Talstation Schlitten an Gäste vermieteten und diese zur Bergstation transportierten. Ohne die Berücksichtigung dieser Tatsachen könne nicht hinreichend beurteilt werden, ob die Bergbahnbetreiberin für den zum Unfallzeitpunkt formell gesperrten Schlittelweg eine Sicherungspflicht hatte. Folglich habe die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, als sie von einem «klaren Fall von Straflosigkeit» ausgegangen sei. Das oberste Schweizer Gericht heisst die Beschwerde der beiden Frauen gut und hebt das Urteil der Vorinstanz auf.

Kritik erhält überdies nicht nur das Obwaldner Obergericht. Das Bundesgericht taxiert auch die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft als «unvollständig». So sei die Frage, ob und inwiefern sich der Veranstalter des Silvesteranlasses in der Alphütte mit den Bergbahnen abgesprochen habe, ungeklärt. Dies soll sich nun jedoch bald ändern. Aufgrund des höchstrichterlichen Entscheids muss die Staatsanwaltschaft nämlich die Strafuntersuchung fortsetzen.

Hinweis: Urteil 6B_1209/2020