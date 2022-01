Kinderimpfungen in Obwalden angelaufen

Kanton Obwalden Start der Kinderimpfungen ist geglückt – es hat noch freie Impf- und Testtermine 34 Obwaldner Kinder liessen sich am Mittwochnachmittag impfen. Die Bevölkerung liess sich auch über die Festtage und den Jahreswechsel gegen das Coronavirus impfen. Die Impfquote konnte dementsprechend weiter erhöht werden. 14.01.2022, 15.11 Uhr

Im Impfzentrum in Sarnen verkürzt ab sofort ein Zeichentisch für Kinder die Wartezeit. Bild: PD

Seit dieser Woche impft der Kanton Obwalden auch Kinder von fünf bis elf Jahren. Die Bilanz des Kinderimpfstarts sei positiv, heisst es in einer Medienmitteilung des Obwaldner Gesundheitsamtes. Das Impfzentrum an der Kägiswilerstrasse in Sarnen wurde angepasst, um die Kinder altersgerecht impfen zu können. Die Impfboxen sind grösser, damit die Eltern ihre Kinder begleiten können. Zudem verkürzt ein Zeichentisch die Wartezeit, und die Termine für Kinderimpfungen werden nach Möglichkeit auf den vielerorts schulfreien Mittwochnachmittag gelegt.

Das Gesundheitsamt empfiehlt die Impfung allen Kindern über fünf Jahren, insbesondere jenen mit Vorerkrankungen, sowie Kindern, die in Haushalten mit besonders gefährdeten Personen leben. Es wird ein von Pfizer/Biontech spezifisch für Kinder hergestellter Impfstoff mit angepasster Dosierung verwendet.

Freie Impf- und Testtermine

Im kantonalen Impfzentrum und im kantonalen Testzentrum sind aktuell noch Termine frei, sowohl für Erst- wie auch für Auffrischimpfungen. Bei Bedarf können ausserdem kurzfristig weitere Termine geschaffen werden, um einer grösseren Nachfrage gerecht zu werden. (sez)

Hinweis: Die Impfungen werden im kantonalen Impfzentrum an der Kägiswilerstrasse 35 in Sarnen durchgeführt. Unter www.ow.ch/impfen werden impfwillige Personen zum Online-Anmeldeformular geleitet. Alternativ kann ein Termin ebenfalls telefonisch unter 0840 005 800 (Montag–Sonntag, 8–18 Uhr; max. 7,5 Rappen/Minute) vereinbart werden.



Auch Termine für Covid-19-Tests sind weiterhin verfügbar. Diese finden im kantonalen Testzentrum an der Jordanstrasse 15 in Sarnen statt. Die Anmeldung erfolgt entweder per Online-Formular oder telefonisch unter 0840 005 800.



Alle Informationen zum Testen sind unter www.ow.ch/testen verfügbar.