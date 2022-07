Obwalden droht vorerst keine Wasserknappheit

Kanton Obwalden Trotz Hitze und Trockenheit – Obwaldner Quellen liefern genug Wasser Der Obwaldner Bevölkerung droht vorderhand keine Wasserknappheit. Es ist genug Trinkwasser vorhanden. Sparsam umgehen sollte man trotzdem damit. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 20.07.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Obwalden ist kein Trinkwassermangel zu befürchten. Bild: Florian Arnold

Da und dort, beispielsweise im Tessin, herrscht nach der heissen und trockenen Periode bereits Wasserknappheit. In Obwalden muss man sich vorläufig noch keine derartigen Sorgen machen. Unsere Umfrage bei den Wasserversorgungen ergibt beruhigende Antworten.

Dennoch ist klar: Mit dem Wasser als wichtiges Gut soll, wie immer, haushälterisch umgegangen werden. Momentan zum Beispiel auch, indem man auf übermässig langes oder nicht notwendiges Bewässern oder Autowaschen verzichtet oder dies mindestens reduziert.

In Sarnen gibt es keine Engpässe, der gemessene Wasserverbrauch hat aber deutlich zugenommen. «Der Verbrauch in der Nacht ist um fast das Doppelte angestiegen. Wahrscheinlich wegen Bewässerungen von Rasen und Gärten», schreibt Stephan Flury, Bereichsleiter Infrastruktur/Raumentwicklung/Umwelt bei der Gemeinde Sarnen.

Auch wenn die Quellen im Moment geschätzt etwa einen Drittel weniger Quellwasser liefern als im mehrjährigen Durchschnitt, stellt dies kein Problem dar. Für die Deckung des momentan hohen Tagesverbrauchs wird Grundwasser gebraucht. «Die entnommenen Mengen sind im Grundwasserspiegel nicht spürbar. Der Grund liegt in der grossen Mächtigkeit des Grundwasserspiegels im Bereich des Pumpwerkes. Der tiefste Stand des Grundwassers war im vergangenen Dezember rund 1,5 Meter tiefer als im Moment», so Stephan Flury.

Wasserversorgung Sarnen, das Reservoir Gubermatt. Bild: Urs Hanhart (8. Juli 2021)

Ein Wassermangel ist in Sarnen nicht zu befürchten. Die Umsetzung des Sanierungs- und Ausbauprojektes der Wasserversorgung hat die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser bereits markant erhöht. Mit der Umsetzung der letzten Etappen verbessert sich die Situation noch mehr.

Auch Lungern spürt die Auswirkungen der Trockenheit, weil der Wasserverbrauch der Wasserbezüger stark ansteigt. «Die Quellen liefern aber nach wie vor noch genügend Wasser», meldet der Brunnenmeister der Wasserversorgung Lungern-Dorf, Bruno Bürgi, der für den Sommer keinen Wassermangel befürchtet. «Dass der Grundwasserspiegel absinkt, hat aber wohl mehr und stärkeren Einfluss auf die Land- und Waldwirtschaft. Auch die Wasserläufe und die Tierwelt (Fische) werden davon betroffen sein.»

In Alpnach sind sowohl die Zuflussmengen der Quellen als auch der Grundwasserspiegel unter dem üblichen Durchschnitt und tiefer als in normalen Sommermonaten. Aber: «Beide Messmarken gelten momentan nicht als kritisch», hält Gemeindeschreiber Urs Vogel fest. Ein Wassermangel sei nicht zu befürchten.

Auch in Giswil wird höchstens ein Rückgang des Wasserzulaufs der Quellen erwartet. Auch bei noch längerer Trockenheit rechnet man nicht mit einem Wassermangel. «Der Wasserzulauf entspricht dem Schnitt der früheren Jahre und kann in der Gemeinde Giswil für die aktuelle Sommerzeit als normal betrachtet werden», teilt Gemeindeschreiber Giacomo Pezzuto mit.

In Kerns lässt Thomas Arnold, der stellvertretende Brunnenmeister der Wasserversorgung Kerns, welche «nur» die Gebiete Kerns Dorf und Melchtal abdeckt, mitteilen, dass der Zulauf der Quellen aktuell etwa 20 Prozent tiefer ist als im Durchschnitt der letzten Jahre.

Trotzdem übersteigt er aber den Verbrauch nach wie vor deutlich. «Dies, obwohl eine kleine Zunahme des Verbrauchs in den letzten Wochen festgestellt werden konnte, was vermutlich auf Bewässerungen in privaten Gärten zurückzuführen ist.» Ein Wassermangel zeichnet sich auch in Kerns für die nächsten paar Wochen nicht ab.

Und auch in Engelberg präsentiert sich die Situation bei der Wasserversorgung AG trotz Wärme und Trockenheit normal. Wie Brunnenmeister Eugen Häcki schreibt, sei es bei lange andauernder Trockenheit schon so, dass die Quellen jeden Tag ein bisschen weniger Wasser liefern würden. «Im Moment brauchen wir etwa 65 bis 70 Prozent des Quellwasserertrages für die Versorgung mit Trinkwasser.»

Der Grundwasserspiegel sei momentan leicht tiefer als im langjährigen Durchschnitt. «Einen Wassermangel befürchten wir bei der Wasserversorgung AG Engelberg nicht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bei der Wasserbeschaffung zwei Standbeine haben. Sollte der Quellwasserertrag nicht mehr für die Versorgung ausreichen, können wir jederzeit genügend Grundwasser pumpen», so Eugen Häcki.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen