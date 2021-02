Kanton Obwalden Versorgungsstrategie im Akutbereich: Tendenz geht Richtung Spitalregion mit Verbundpartnern Die Task Force sowie eine Projektgruppe haben die aktuelle Versorgungssituation in Obwalden im Akutbereich einer Prüfung unterzogen. Sie haben dem Regierungsrat einen umfangreichen Bericht mit Optionen zum Leistungsangebot am Kantonsspital Obwalden unterbreitet. 26.02.2021, 11.14 Uhr

(pw) Im Rahmen der Versorgungsstrategie im Akutbereich und des Meilensteins «Leistungsangebot in Obwalden» haben die Task Force und die Projektgruppe im Jahr 2020 die aktuelle Versorgungssituation einer kritischen Prüfung unterzogen und dem Regierungsrat einen detaillierten Bericht abgeliefert. Dies schreibt die Obwaldner Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. In diese Arbeiten wurden auch das Kantonsspital Obwalden (KSOW) und eine Vertretung der Obwaldner Ärzteschaft miteinbezogen. Daniel Wyler, der Vorsitzende der Task Force hält fest:

«Die Task Force kommt zum Ergebnis, dass das Angebot des Kantonsspitals Obwalden in seiner heutigen Ausgestaltung mit den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen mittelfristig nicht erhalten werden kann.»

Es sei deshalb wichtig, dass rechtzeitig gehandelt werde und die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Lösung gelegt würden.

Verschiedene Optionen präsentiert

Dem Regierungsrat wurden verschiedene Optionen für ein zukünftiges Leistungsangebot am KSOW zur weiteren Prüfung präsentiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Tendenz zeigt längerfristig in Richtung einer Spitalregion mit Verbundpartnern und Aufgabenteilungen.

Hierzu sei es notwendig, dass in naher Zukunft Gespräche mit möglichen Partnern geführt und potenzielle Zusammenarbeiten geprüft werden. Gleichzeitig müsse auch die Kostenstruktur im KSOW optimiert werden. Dazu seien in allen Bereichen die Kosten-Nutzen-Verhältnisse zu evaluieren.

Sicherstellen der Versorgung im Kanton oberstes Ziel

Für den Regierungsrat stünde das Sicherstellen der optimalen medizinischen Versorgung der Obwaldner Bevölkerung im Vordergrund. Dabei müssten aber die medizinischen und gesetzlichen Anforderungen der Zukunft, die finanziellen Aspekte und sinnvolle Zusammenarbeitsmodelle miteinbezogen werden. «Nur so kann eine zukunftsfähige Versorgung im Kanton gewährleistet werden», heisst es in der Mitteilung.

In einem nächsten Schritt werden in den nächsten Monaten die Zusammenarbeitsmöglichkeiten evaluiert und Gespräche zur Klärung der Interessenlage mit möglichen Partnern geführt. Die Optionen zum zukünftigen Leistungsangebot werden daraufhin bereinigt und gegebenenfalls angepasst. Abhängig vom daraus resultierenden Ergebnis können weitere Planungsschritte umgesetzt werden.