Obwalden: Bauzonenreserven in den Arbeitszonen besser nützen

Raumentwicklung Obwaldner Regierung will Bauzonenreserven in den Arbeitszonen besser nützen Die Kantone müssen gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz eine haushälterische Nutzung der Arbeitszonen (Industrie- und Gewerbezonen) sicherstellen. Nun hat der Regierungsrat dazu eine Richtplanänderung zur öffentlichen Auflage freigegeben. 06.01.2022, 12.35 Uhr

Im Juni 2020 genehmigte der Bundesrat die Teile Raumentwicklung und Siedlung im kantonalen Richtplan 2019. Die Genehmigung beinhaltete diverse Aufträge an den Kanton, die in den kommenden Jahren zu erfüllen sind. Insbesondere ist die haushälterische Nutzung der Arbeitszonen (Industrie-und Gewerbezonen) zu regeln, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Obwalden vom Donnerstag.

Die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen und der stärkeren Begrenzung der Ausdehnung der Bauzonen sei bei der Revision des Raumplanungsgesetzes von 2014 ein Kernanliegen der Regierung gewesen. Dabei sei in vergangenen Jahren der Fokus in der Umsetzung auf der Begrenzung der Wohn-, Zentrums- und Mischzonen gelegt worden. Betroffen seien jedoch auch die Arbeitszonen. Mit der Arbeitszonenbewirtschaftung sollen laut Regierungsrat in Zukunft auch die vorhandenen Bauzonenreserven in den Arbeitszonen besser genutzt und präzisere, behördenverbindliche Vorgaben für die allfällige Schaffung neuer Arbeitszonen festgelegt werden.

Regionale Betrachtungsweise ausschlaggebend

Mit der vorliegenden Änderung der Richtplanung sind Einzonungen in Arbeitszonen in Zukunft aus einer regionalen Sicht zu planen und festzulegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Hierfür habe der Kanton Obwalden drei regionale Wirtschaftsräume definiert:

Wirtschaftsraum Sarneraatal mit Alpnach, Sarnen, Kerns, Sachseln, Giswil

Wirtschaftsraum Engelberg

Wirtschaftsraum Lungern

Sind Reserven innerhalb der Arbeitszone des jeweiligen Wirtschaftsraums vorhanden, seien diese zu nutzen, bevor eine Neueinzonung erfolgen kann.

Im kantonalen Richtplan 2019 werden neu fünf Entwicklungsschwerpunkte für die Wirtschaft festgelegt. Diese liegen gemäss Mitteilung an gut erschlossenen Lagen und verfügen bereits über grössere ansässige Firmen. Die Entwicklung dieser Standorte soll weiter gefördert werden. Auch die Schaffung von Reserven sei dort unter bestimmten Bedingungen möglich. Neben diesen Entwicklungsschwerpunkten gibt es auch zahlreiche kommunale Arbeitszonen. Einzonungen können dort für das lokale Gewerbe – basierend auf einem konkreten Projekt – erfolgen.

Schwerpunkte setzen und Arbeitszonen besser nutzen

Ziel der Arbeitszonenbewirtschaftung sei es, räumliche Schwerpunkte für die wirtschaftlichen Entwicklung zu setzen und das Potenzial vorhandener Arbeitszonen in der Region zu nutzen, bevor neu eingezont wird. Damit sei es möglich, die Investitionen in Infrastrukturen an den gut geeigneten Standorten zu konzentrieren und eine langfristig haushälterische Nutzung der Arbeitszonen sicherzustellen.

Die Einführung der Arbeitszonenbewirtschaftung erfordert eine Richtplanänderung. Diese wurde laut Mitteilung vom Bau- und Raumentwicklungsdepartement in Zusammenarbeit mit dem Volkswirtschaftsdepartement erarbeitet. Die öffentliche Auflage zur Mitwirkung dauert von Freitag, 7. Januar 2022 bis Montag, 7. Februar 2022.

Die Unterlagen sind elektronisch abrufbar unter www.vernehmlassung.ow.ch und können zusätzlich im Amt für Raumentwicklung und Verkehr, Flüelistrasse 3, 6060 Sarnen, eingesehen werden.