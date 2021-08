Strafprozess Kantonsgericht Obwalden spricht 65-jährigen Treuhänder schuldig Wegen ungetreuer Geschäftsbesorgungen und anderer Vergehen wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Die Berufung wurde bereits angemeldet. Robert Hess 14.08.2021, 05.00 Uhr

Rund zwei Wochen nach dem Strafprozess gegen einen 65-jährigen diplomierten Treuhänder und Revisionsexperten hat das Kantonsgericht Obwalden das Urteil im Dispositiv (nicht begründet) zur Veröffentlichung freigegeben.

Der Beschuldigte wird der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung zum Nachteil einer Firma schuldig gesprochen, in welcher er einziger Verwaltungsrat und Einzelzeichnungsberechtigter war. Die Straftaten wurden in der Zeit zwischen August und 17. Oktober 2008 verübt. Weiter hat sich der Treuhänder am 16. Januar 2012 der Urkundenfälschung sowie des mehrfachen Erschleichens falscher Beurkundungen begangen am 11. August 2006, 4. Oktober 2006 und 9. Dezember 2009 schuldig gemacht, schreibt das Gericht.

Ein Verfahren ist verjährt

Eingestellt wurde das Verfahren wegen mehrfachen Erschleichens falscher Beurkunden in einigen Fällen aus dem Jahre 2005, weil die Verfolgungsverjährung eingetreten ist. Das Kantonsgericht hat den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten und einer Geldstrafe von 95 Tagessätzen zu 50 Franken bestraft. Die Ersatzfreiheitsstrafe wird auf 95 Tage festgelegt. Es handelt sich um bedingte Strafen mit einer Probezeit von zwei Jahren.

Bei der Festlegung des Strafmasses hat das Gericht die Verletzung des sogenannten Beschleunigungsgebotes (ausserordentlich lange Dauer des Verfahrens) berücksichtigt. Der Staatsanwalt hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten und eine ebenfalls bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen von je 30 Franken gefordert. Der amtliche Verteidiger beantragte Freispruch.

Schadenersatzforderung gutgeheissen

Das Gericht erlegte dem Beschuldigten Verfahrenskosten von rund 11'900 Franken auf. Der durch die ungetreue Geschäftsbesorgung betroffenen Firma, die sich in Liquidation befindet und an der Verhandlung durch eine Zürcher Rechtsanwältin vertreten war, wird ein Schadenersatz von rund 135'000 Euro plus fünf Prozent Zins seit 2008 zugesprochen. Weiter muss der Beschuldigte der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung von rund 7'500 Franken bezahlen.

Ausserdem wird die Sperre eines Kontos des Beschuldigten bei der OKB aufgehoben und der Betrag nach Rechtskraft des Urteils zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet. Wie Kantonsgerichtspräsidentin II, Andrea Imfeld, auf Anfrage bestätigte, ist gegen das Urteil bereits Berufung angemeldet worden. In einem ersten folgenden Schritt wird das Kantonsgericht nun das Urteil begründen müssen.