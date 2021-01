KANTONSRAT Obwalden Gastgewerbe empfängt die Parlamentarier mit Lichtern der Hoffnung Rund 20 Gastronomen setzten vor Sitzungsbeginn ein Zeichen, dass die Gastronomie mehr À-fonds-perdu-Beiträge braucht. Philipp Unterschütz 28.01.2021, 08.25 Uhr

Kaffee, Gipfeli und Lichter der Hoffnung für die Parlamentarier. Bild: Philipp Unterschütz (Kägiswil, 28. Januar 2020)

Tee, Kaffee und Gipfeli boten Gastropräsident Bruno della Torre und etliche Mitglieder des Obwaldner Verbandes den Kantonsrätinnen und Kantonsräten heute Morgen vor der Sitzung an. Dazu brannten vor der Mehrzweckhalle Kägiswil «Lichter der Hoffnung». Der Verband wolle nochmals Präsenz markieren und ein Zeichen setzen, sagte Bruno della Torre. Im Verlauf der Parlamentssitzung steht heute nämlich auch der Rahmenkredit und Nachtragskredit zur Finanzierung von wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Corona-Pandemie auf der Traktandenliste. «Unsere Branche muss einen möglichst hohen Anteil an À-fonds-perdu-Beiträgen haben. Kredite bringen uns nicht so viel», so Bruno della Torre.