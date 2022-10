Kantonsrat Obwalden schaut in die kommenden zehn Jahre Der Kantonsrat nahm von der Langfriststrategie 2032+ des Regierungsrats Kenntnis. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 27.10.2022, 15.52 Uhr

Der Kantonsrat Obwalden tagt im Kursaal Engelberg. Bild: Martin Uebelhart (Engelberg, 27. Oktober 2022)

Mit der Langfriststrategie 2032+ werde eine offene und ambitionierte Haltung vorgegeben sowie die Menschen in den Mittelpunkt gestellt, sagte Landammann Christoph Amstad am Donnerstag im Kantonsrat. Dem Kanton werden mit der Langfriststrategie wichtige Impulse gegeben und es würden Weichen gestellt, um sich in den nächsten zehn Jahren einerseits den wesentlichen Herausforderungen zu stellen und sich andererseits nachhaltig und erfolgreich zu entwickeln. Im Zentrum der Strategie stehe die Vision «Wir sind Obwalden – stets im Mittelpunkt».