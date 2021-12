Obwalden: Kantonsrat setzt Fokus auf Entwicklung der Kesb

Kantonsrat Parlament setzt Fokus auf die Entwicklung der Kesb Obwalden Zurzeit wird der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) weiterentwickelt. Grundsätzlich soll die heutige Organisationsstruktur bestehen bleiben. Dennoch braucht es Gesetzesanpassungen. Die zweite Lesung und Schlussabstimmung sind für 2022 angesetzt. Anian Heierli 02.12.2021, 14.12 Uhr

Schweizweit war der Start nicht leicht. In diversen Kantonen stand das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KES) seit dessen Einführung Anfang 2013 in der Kritik. Unstimmigkeiten gab es früher auch in Obwalden. Betroffene sprachen von einem «Fehlstart» (wir berichteten). Seit 2020 liegt ein Evaluationsbericht zur Umsetzung des KES in Obwalden vor. Aus dessen Ergebnissen werden Massnahmen vorgeschlagen.

Zu reden gab das Finanzierungsmodell des Kinder- und Erwachsenenschutzes. Bild: Anian Heierli (Sarnen, 2. Dezember 2021)

So soll die Trägerschaft und Organisation der Berufsbeistandschaft in der Kompetenz der Gemeinden bleiben. Weiter sollen die privaten Beistandspersonen durch die Schaffung einer Fachstelle in die Kesb integriert werden. Für diese sind 0,5 Stellen vorgesehen, und es soll eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und den Gemeinden geben. Vorgesehen ist ausserdem, die Kesb in der heutigen Organisationsstruktur mit 900 Stellenprozenten beizubehalten.

Gemeinden dürfen Zweckverbände gründen

Der Bericht wurde bereits an der Session vom Mai 2020 grossmehrheitlich zur Kenntnis genommen. Am Donnerstag diskutierte der Kantonsrat erneut über die Weiterentwicklung der Kesb. Denn damit eine Weiterentwicklung überhaupt stattfinden kann, braucht es einen Nachtrag im Einführungsgesetz Schweizerisches Zivilgesetzbuch (EG ZGB). Unter anderem wird verankert, dass die Mandatsführung durch berufsmässige Beistände Sache der Einwohnergemeinden ist, während private Beistände dem Kanton obliegen. Anpassungen gibt es auch bei Haftungsfragen. Neu im EG ZGB verankert wird weiter, dass Gemeinden zur gemeinsamen Erfüllung von Aufgabe Zweckverbände gründen dürfen.

Etwas zu reden gab die Finanzierung der Kesb. Heute beträgt die Abgeltung der kantonalen Behördenorganisation durch die Einwohnergemeinden 0,055 Steuereinheiten. Neu soll sie dauerhaft auf 0,053 Steuereinheiten reduziert werden. Roland Kurz (FDP, Sachseln) sagte, man solle bei der Finanzierung nicht zu fest ins Detail gehen, um keine unnötigen Kosten zu verursachen. Peter Seiler (SVP, Sarnen) wünscht sich dagegen eine genauere Rapportierung über einzelne Fälle: «Es sollte doch möglich sein, einen Fall auf eine halbe Stunde genau zu rapportieren.» Zudem sei eine Finanzierung über die Verschiebung von Steuereinheiten nicht fair. Heute würde beispielsweise Sarnen zu viel zahlen. Die Abgeltung über einen Verteilschlüssel wurde aber bereits in der Kommissionsarbeit abgelehnt.

Die Schlussabstimmung zum Gesetz erfolgt voraussichtlich in der zweiten Lesung im kommenden Januar.