KANTONSRATSWAHLEN OBWALDEN Jüngster und ältester Kandidat: Sie wollen Brücken zwischen den Generationen bauen Constantin Gyr und Djordje Stevanovic trennen 60 Jahre. Trotzdem verbindet den ältesten und jüngsten Kantonsratskandidaten ein gemeinsames Ziel. Carmen Epp 16.02.2022, 14.40 Uhr

Der jüngste Kantonsratskandidat, Djordje Stevanovic (rechts), zusammen mit dem ältesten Kandidaten, Constantin Gyr, vor dem Rathaus in Sarnen. Bild: Boris Bürgisser (Sarnen, 9. Februar 2022)

Von wegen Generationenkonflikt: Schon kurz nach der Begrüssung vor dem Rathaus in Sarnen ist das Eis zwischen Constantin Gyr und Djordje Stevanovic gebrochen. Dabei könnten die beiden – zumindest auf den ersten Blick – unterschiedlicher kaum sein.

Auf der einen Seite der 78-jährige Gyr aus Sarnen, der Theologie und Philosophie studiert, als Religionspädagoge und Seelsorger gearbeitet hat und schliesslich bis zu seiner Pension 2006 als Rektor der Kantonsschule Sarnen vorstand. Neben ihm der 18-jährige Stevanovic aus Engelberg, der im Sommer die Matura machen, dann im Militär durchdienen und schliesslich Mathematik studieren wird.

Zwischen Altersvorsorge und «frischen Wind»

So unterschiedlich die Ausgangslage der beiden auch sein mag, etwas haben sie gemeinsam: Sie wollen in den Kantonsrat. Gyr für die CSP und Stevanovic für die FDP. Als Ältester und Jüngster unter den neuen Kandidaten verfolgen die beiden je altersspezifische Ziele.

Constantin Gyr. Bild: Boris Bürgisser

(Sarnen, 9. Februar 2022)

Er wolle mit seiner inzwischen dritten Kandidatur ein Zeichen setzen, «dass auch Alte sich politisch engagieren sollten», sagt Constantin Gyr. Er selber habe als Arbeitnehmer vom Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit profitieren können und geniesse heute das Privileg einer gesicherten Altersvorsorge. «Für unsere Nachkommen ist die längst nicht mehr gesichert», gibt Gyr zu bedenken. «Und die Verantwortung dafür tragen auch wir Alten.» Als Kantonsrat wolle er sich dafür einsetzen, dass die nächste Generation, zu denen auch seine drei Kinder und sechs Grosskinder gehören, auf eine Altersvorsorge zählen kann. Das gelinge nur, wenn sich die Politik auf das Soziale konzentriert «und endlich mit dieser ständigen Gewinnoptimierung aufhört», sagt der Christlichsoziale.

Djordje Stevanovic. Bild: Boris Bürgisser

(Sarnen, 9. Februar 2022)

Djordje Stevanovic will «frischen Wind» in den Kantonsrat bringen. Nachdem vor fünf Jahren sein Interesse an Politik geweckt wurde, verfolgte er die Politberichterstattung aus der Schweiz und Deutschland im Fernsehen und der Zeitung. Nach den Nationalratswahlen 2019 entschied er sich für eine Mitgliedschaft bei den Jungfreisinnigen Obwalden, wo er seither auch im Vorstand mitarbeitet. «Ich kann mich mit den liberalen Werten am besten identifizieren», erklärt der 18-Jährige den Entscheid. Als junger und politisch nicht vorbelasteter Kantonsrat könne er neue Ideen ins Parlament einbringen und dabei auch ein wenig «out of the box» denken. Als wichtige Themen, die er gerne einbringen möchte, nennt er die Mobilität und die Klimakrise. «Individualverkehr ist zwar gut und recht. Trotzdem sollten wir schauen, wie man es schafft, dass mehr Leute auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen.»

Gemeinsames Anliegen: Der Dialog

Und auch wenn sie aus anderen Teilen des Kantons kommen und aus unterschiedlichen Generationen stammen, so finden Constantin Gyr und Djordje Stevanovic doch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Im Anschluss an den Fototermin vor dem Rathaus in Sarnen, der Wirkungsstätte, die sie mit ihren Kandidaturen anstreben, kommen die beiden in ein angeregtes Gespräch. Darüber, was das Bildungssystem soll und kann, über die Digitalisierung, das Gesundheitswesen – und: ihren Altersunterschied.

Oft höre man vom Kampf zwischen Alt und Jung, gerade in der Klimadebatte und zuletzt auch bei Corona, gibt Stevanovic zu bedenken. «Und klar dürfen wir Jungen auch mal etwas wilder sein und klare Forderungen formulieren. Doch am Ende braucht es immer einen Dialog.» Dazu möchte er auch im Kantonsrat beitragen. Dem pflichtet Gyr bei. Das Jammern über die vermeintlich schlimme Jugend von heute versteht der 78-Jährige nicht. «Mein Bild der Jungen war und ist positiv.» Entscheidend sei, dass man aufeinander zugeht und Brücken baut – womit Gyr und Stevanovic mit gutem Beispiel vorangehen.