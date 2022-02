Kantonsratswahlen SVP Giswil steigt mit vier Kandidierenden ins Rennen Mit Peter Abächerli, Mary Burch, David Burch und Renata von Wyl tritt die Giswiler SVP bei den kommenden Wahlen an. 08.02.2022, 15.30 Uhr

Die SVP Giswil hat für die kommenden Kantonsratswahlen vom 13. März zwei Frauen und zwei Männer nominiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sie tritt mit dem bisherigen Kantonsrat Peter Abächerli sowie mit den drei neuen Kandidaten Mary Burch, David Burch und Renata von Wyl an.

Die Kandidierenden der SVP Giswil (von links): Renata von Wyl, Peter Abächerli, Mary Burch und David Burch. Bild: PD

Peter Abächerli engagiert sich, nebst dem Kantonsratsamt, schon seit längerem in der Gemeinde als Feuerwehrkommandant, arbeitet in der Wasserbaukommission und war Korporationsrat in Giswil von 2002 bis 2018. Er führt noch seinen eigenen Landwirtschaftsbetrieb im Kleinteil und sei «ein typischer Vertreter der Giswiler Landwirtschaft». Mary Burch sei eine «klassische selbstständige KMU-Frau» mit ihrem Nähatelier «Schneiderin mit Herz». Mit viel Herz stehe Mary Burch für die kleinen KMU in der Gemeinde und für eine bürgernahe Familienpolitik.

Stimme für Junge und Pflegekräfte

David Burch, der jüngste Giswiler SVP-Kandidat, stehe für das junge Giswil. Er engagiert sich in der Jungwacht Giswil, der Feuerwehr Giswil, dem Giswiler Unihockeyverein «Dragons» und auch im UHC Sharks Kägiswil-Alpnach. David Burch möchte die Anliegen der Arbeitnehmenden und der jungen Generation im Kantonsrat vertreten. Renata von Wyl sei eine «sehr versierte Pflegefachfrau mit einer jahrelangen Erfahrung im sehr strengen Pflegeberuf». Nebst ihrer Familie und ihrem Beruf führt sie noch ein Kosmetikstudio. Mit ihrer Kandidatur möchte sie den systemrelevanten Pflegekräften eine Stimme geben. (lur)