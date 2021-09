Schüler der Kantonsschule Obwalden wollen mehr Sexualkunde

Anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie tagte am Mittwoch an der Kantonsschule Sarnen ein Schülerparlament. Rund 20 Schüler verabschiedeten dabei zwei Vorlagen, über die in den nächsten Tagen alle Schüler der Kantonsschule abstimmen können.

Manuel Kaufmann 15.09.2021, 18.22 Uhr