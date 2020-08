Reportage Die Obwaldner Kanti-Schüler starten das neue Schuljahr mit der Maske und an Einzelpulten Ausserhalb des Klassenzimmers müssen die Schüler der Kantonsschule Obwalden nun eine Maske tragen. Dafür konnten auch die älteren Schüler wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Matthias Piazza 17.08.2020, 16.31 Uhr

Gegen 10 Uhr füllt sich an diesem Montagmorgen der Pausenplatz vor der Kanti Obwalden in Sarnen. Die rund 60 Schüler des ersten Kanti-Jahres haben gerade die Einführungsveranstaltung an ihrem ersten Kanti-Tag hinter sich. Die rund 300 älteren Schüler trudeln langsam ein. Für sie startet das neue Schuljahr nach sechs Wochen Sommerferien um 10.05 Uhr.

«Ich bin megafroh, dass ich wieder in die Schule darf», sagt etwa Patricia Burch. Es ist das erste Mal nach gut fünf Monaten, dass die 16-jährige Giswilerin wieder Unterricht an der Schule hat. Wegen der Coronapandemie lernte sie seit Mitte März bis zum Ende des vergangenen Schuljahres im Fernunterricht – wie alle ihre Kolleginnen und Kollegen des vierten bis sechsten Kanti-Jahres. Die Erst- bis Drittklässler hatten das Schulhaus mit ihren Lehrern für sich, womit sich auch die Abstandsregeln gut einhalten liessen.

Patricia Burch (dritte von links) mit ihren Mitschülerinnen Seraina Gut, Hermela Tewelde und Julia Halter (v.l.). Bilder: Urs Hanhart (Sarnen, 17. August 2020)

Nun trifft die Fünftklässlerin nach fast einem halben Jahr wieder ihre Schulkolleginnen. Auch abgesehen vom Sozialen sei sie froh, dass die Zeit des Homeschoolings vorbei sei. «Ich lerne viel besser im Präsenzunterricht. Das Lernen fällt mir leichter, wenn mir der Lehrer den Stoff erklärt, statt dass ich alles mit Büchern erarbeiten muss.» Ihre Kolleginnen stimmen ihr zu.

Drinnen gilt Maskenpflicht, ausser im Klassenzimmer

Auch wenn die Schüler zurückgekehrt sind, kann man nicht von einem normalen Schulbetrieb reden. Er steht ganz im Zeichen der Pandemie. Der Preis für den Präsenzunterricht ist insbesondere die Maskenpflicht. Sie gilt für alle Personen, die sich im Schulhaus aufhalten, während des Unterrichts dürfen die Masken abgezogen werden. Patricia Burch findet diese Auflage verhältnismässig, welche sie dem Fernunterricht klar bevorzugt.

Ab diesem Schuljahr, das am Montag startete, darf man nur mit Schutzmaske in das Gebäude der Kantonsschule Obwalden eintreten.

Vor einem Schulzimmer sitzt Hanna Zumstein (15) mit ihren Kollegen und wartet auf den Beginn der Lektion. Alle tragen korrekt die Gesichtsmaske. Allerdings könne sie diese Regel bei der tiefen Ansteckungsrate in Obwalden nicht ganz nachvollziehen, gibt die Giswiler Viertklässlerin zu bedenken. Gemäss Website des Kantons wurden in Obwalden bisher 95 Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Um 10.30 Uhr begrüsst Rektor Patrick Meile die gut 350 Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr. Allerdings nicht traditionell in der Kollegikirche, sondern über die Konferenzsoftware Teams. Er vermeldet, dass alle Schüler gesund aus den Ferien zurückgekehrt seien und niemand in die zehntägige Quarantäne geschickt worden sei.

Rektor Patrick Meile mit einer Schutzmaske.

Meile nutzt auch die Gelegenheit, nochmals an die Einhaltung der Maskentragepflicht und der übrigen Schutzmassnahmen zu appellieren.

Einzelpulte für die Schüler

Jens Huber (16) aus Sarnen freut sich ebenfalls wieder auf den Präsenzunterricht. Gewöhnungsbedürftig seien für ihn die Einzelpulte, damit der Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Schülern eingehalten werden kann. «Man kann sich mit den Kollegen nicht mehr so gut austauschen wie sonst, wenn die Pulte etwa in einem U angeordnet sind.»

Keine Maskenpflicht, dafür Einzelpulte und Desinfektionsspray in den Schulzimmern.

Rektor Patrick Meile spricht von einem gelungenen Start in das spezielle Schuljahr. «Alle Schüler und Lehrer halten sich an die Maskentragepflicht, auch unsere Neulinge sind am Morgen alle mit ihrer Maske eingetroffen. Alle haben Verständnis für die spezielle Situation.»

Die Maske erschwere Begegnungen. «In unserer Kultur sind wir es nicht gewohnt, uns zu vermummen.» Doch dank der Maskentragepflicht sei der Schulbetrieb einfacher, als er am Schluss des vergangenen Schuljahres gewesen sei. Dies, weil dank Maske der Abstand von eineinhalb Metern im Gebäude nicht mehr eingehalten werden müsse, was auch wieder einen «Vollbetrieb» mit allen Kanti-Schülern ermögliche.