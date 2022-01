Kantonsspital Obwalden: Jetzt spricht die Gesundheitsdirektorin

Kantonsspital Obwalden Gesundheitsdirektorin Maya Büchi: «Die Zukunft wird im regionalen Verbund liegen» Nachdem Obwaldner Ärzte Besorgnis über die Zukunft des Spitals geäussert haben, redet jetzt Gesundheitsdirektorin Maya Büchi. Interview: Romano Cuonz 27.01.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrätin Maya Büchi strebt eine Verbundlösung mit Nidwalden und Luzern an. Bild: Nadja Schärli (Giswil, 27. Oktober 2021)

Aus Sicht der OW-Cura ist ein gesundes Obwaldner Kantonsspital zum Erhalt einer qualitativ hochwertigen medizinischen Grundversorgung zentral. Wie wollen Sie kurz- bis mittelfristig den Standort Sarnen des Kantonsspitals sichern?

Maya Büchi: Unser Ziel ist es, dass wir der Obwaldner Bevölkerung auch künftig eine qualitativ hochstehende und sichere Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen. Dazu müssen wir wissen, dass die gesamte Spitalversorgung den Obwaldner Steuerzahler jährlich rund 42 Millionen Franken kostet. Davon fliessen gut 20 Millionen in unser Kantonsspital. Die Rahmenbedingungen im Spitalbereich sind einem ständigen Wechsel unterworfen. Die Anforderungen bezüglich Tarifsysteme, Mindestfallzahlen, Ausbildungen und Spezialisierungen verändern sich laufend. Diesem Wandel kann sich auch der Kanton Obwalden mit seinem stationären Angebot im Kantonsspital (KSOW) nicht entziehen. Es ist deshalb wichtig, dass die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Lösung für den Standort Sarnen geschaffen werden.

Die Zukunft des KSOW wird im regionalen Verbund liegen. Das bedeutet, dass der Zugang zu hoch spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in ausgewählten Fachbereichen verbessert und das Angebot von medizinischen Schwerpunkten, beispielsweise durch den Austausch von Fachmitarbeitenden, besser koordiniert werden kann. Durch eine gute Verbundpartnerschaft eröffnen sich für alle Beteiligten, insbesondere auch Patientinnen und Patienten, Ärzteschaft und Partnerorganisationen, neue Möglichkeiten. Und dank der Konzentration der Kräfte bleiben die Kosten plan- und finanzierbar.

Gross ist bei den Ärzten und bei der Bevölkerung die Befürchtung, dass das stationäre Angebot Medizin, Chirurgie, Gynäkologie mittel- und langfristig aufgegeben wird. Sieht dies die Strategie des Regierungsrats vor?

Die Abteilungen, welche im KSOW geführt werden müssen (Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie), sind im Gesundheitsgesetz Art. 22 verankert. Dies ist übrigens in der Schweiz einzigartig. Somit ist klar: Ohne Gesetzesanpassung durch den Kantonsrat bleiben die Geburtshilfe und die bisherigen Angebote in der heutigen Form in Sarnen erhalten. Der Regierungsrat hat schon mehrmals klar kommuniziert, dass es keine kurzfristigen Änderungen an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und somit am Leistungsauftrag geben wird.»

Sie sagen «kurzfristig»! Thomas Kaeslin, Chefarzt des Kantonsspitals, und Hausärzte möchten jedoch wissen, wie die Prognosen für die nächsten vier bis fünf Jahre lauten. Vor allem beim sensiblen Thema Geburtshilfe. Dazu wurde ja im Strategiepapier mindestens ein Fragezeichen gesetzt.

Der Spitalrat hat in seiner Strategiearbeit die Möglichkeiten zur Kostenoptimierung ausgelotet. Ein Modell stellt die Operationstätigkeit während der Nacht aufgrund der sehr wenigen echten Notfälle und der sehr hohen Vorhalteleistungen in Frage. Dies hätte Auswirkungen auf die Geburten. Erstens kann der Zeitpunkt einer Geburt nicht immer geplant werden und zweitens bräuchte es mehr als eine Verdoppelung der Anzahl Geburten in Sarnen, um diesen Bereich nur annähernd kostendeckend gestalten zu können. Die Abteilungen, welche im KSOW geführt werden müssen, darunter auch die Gynäkologie mit Geburtshilfe, sind im Gesundheitsgesetz verankert.

Auch wenn Obwalden den Fahrplan nur bedingt beeinflussen kann, konzipieren wir in diesem Jahr Verbundlösungen mit dem möglichen Partner Lunis (Luzerner Nidwaldner Spitalregion). Wir starten als nächsten Schritt den politischen Prozess. Aus meiner Sicht müssten wir Gesetzesanpassungen vornehmen und unbedingt ein neues Spitalgesetz erarbeiten, welches in die Vernehmlassung geschickt wird. Obwohl dies gesetzlich nicht zwingend vorgegeben ist, fände ich es richtig, dass das Volk das letzte Wort darüber haben wird. Bis zu einer Volksabstimmung wird es allerdings noch dauern.

Ähnliche Projekte in der Schweiz zeigen klar auf, dass mögliche Verbundlösungen in der Akutversorgung über die Kantonsgrenzen hinaus sehr komplex sind. Die Erarbeitung von massgeschneiderten Lösungen gemeinsam mit möglichen zukünftigen Partnern ist zeitintensiv und bedarf einer sehr grossen Sorgfalt. Bei aller Kritik: Diese Zeit nehmen wir uns aktuell. Auch wenn wir so gut wie möglich versuchen, rasch voranzukommen: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

Bei der mittlerweile jahrelangen Zeit, die Sie sich bislang für Informationen an die Ärzteschaft und auch an Parlamentarierinnen und Parlamentarier genommen haben, setzt die harsche Kritik aller Player ein. Warum beantworteten Sie als Gesundheitsdirektorin brennende Fragen so lange nicht?

Die Kommunikation in dieser Angelegenheit wurde klar dem Gesamtregierungsrat zugeordnet. Ich habe mich hier an das Kollegialitätsprinzip zu halten. In der Vergangenheit mussten zuerst viele Grundlagen, unter anderem umfassende Analysen, mögliche Rechtsformen und hypothetische Zusammenarbeitsmodelle erarbeitet werden. Der Regierungsrat war der Auffassung, dass diese Dokumentenflut zu mehr Unsicherheit als Klarheit geführt hätte. Künftig werden wir die Informationen in Absprache mit unseren Partnern erhöhen müssen.

«Wir», damit ist ja im Regierungsrat vor allem auch Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler gemeint, der die Taskforce leitet.

Der Bericht der Taskforce unter Leitung von Landammann Daniel Wyler wurde Anfang 2021 dem Regierungsrat vorgelegt. Über das weitere Vorgehen hat der Regierungsrat im Frühjahr entschieden. Die Covid-Pandemie hat auch in unserem Gesundheitsdepartement extrem Ressourcen gebunden und Aufgaben mussten und müssen immer noch priorisiert werden.

Für einige Kaderärzte im Kantonsspital Obwalden war die Unsicherheit, das «Hängen in der Luft» zu viel. Sie verliessen Obwalden. Müsste dies Sie als Gesundheitsdirektorin nicht mit Sorgen erfüllen?

Gemäss Rückmeldungen aus dem Spitalrat haben in der Vergangenheit zwei Kaderärzte das Kantonsspital Obwalden verlassen. Beide Stellen konnten mit sehr guten Spezialisten wiederbesetzt werden. Der grosse Fachkräftemangel bringt grundsätzlich grosse Herausforderungen, gerade auch für ein Grundversorgungsspital wie in Sarnen. Unser Spital wird sich für die Zukunft rüsten müssen, Veränderungen können Ängste auslösen. Fachärzte brauchen eine genügend grosse Fallmenge und Anzahl Patienten, um ihre Karriere vorwärtszubringen. Wenn sich da Angebote in anderen, grösseren Häusern ergeben, verstehe ich deren Entscheide.

Zu Beginn der Diskussionen hat man noch von einer Gesundheitsstrategie für Obwalden gesprochen. Im Verlauf der Diskussionen hat sich die Strategie immer mehr auf das Spital fokussiert. Wann kommt man wieder zu einer Gesamtstrategie, in der auch die Hausärzte, Betagtenzentren und die Spitex miteinbezogen werden?

Akutversorgung ist mehr als ein Akutspital vor Ort. Zentral ist eine gute, wohnortsnahe Hausarztversorgung mit guter Anbindung an ein Spital oder einen Spitalverbund. Im Fokus steht in der aktuellen Projektplanung die Somatische Akutversorgung der Obwaldner Bevölkerung: Spital und Hausarzt-Versorgung. Noch nicht in die Projektarbeit aufgenommen sind Alterspflege, Reha, Psychiatrie, Prävention. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist der Spitalrat für die Strategie unseres Spitals zuständig. Mitglieder des Spitalrats und der Spitalleitung sowie ein Vertreter der Hausärzte sind Teil der Projektgremien. Die Überlegungen des Spitalrats, der Hausärzte wie auch der Spitalleitung fliessen so bei der Erarbeitung von möglichen Verbundlösungen direkt ein.

Im Frühjahr steht Ihre Wiederwahl an. Deshalb die konkrete Frage an Sie als zuständige Regierungsrätin: Was unternehmen Sie, damit die grosse Verunsicherung, die im Kantonsspital Obwalden unter dem Personal zurzeit herrscht, weicht? Damit das Vertrauen in Sie und in die Versorgungsstrategie des Obwaldner Gesundheitswesens wieder wächst?

Wie bereits erwähnt, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir die Kadenz der Informationen erhöhen werden. Eine Schliessung des KSOW ist nicht Ziel der Strategie.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.