Kehren die Ob- und Nidwaldner Schüler bald ins Homeschooling zurück? Die Ob- und Nidwaldner Schulen rüsten sich wieder im Kampf gegen Corona. Der Fernunterricht soll dabei aber das letzte Mittel sein. Florian Arnold und Nino Gisler 26.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zweite Coronawelle trifft die Schweiz diese Woche mit voller Wucht. Sie lässt Fragen auftauchen – auch im Bildungsbereich, auch in den Kantonen Ob- und Nidwalden. Wie geht es weiter an den Schulen? Welche Massnahmen wurden bereits eingeführt, welche stehen an? Und eine Frage, die vermutlich alle Schülerinnen und Schüler interessiert: Kehrt bald der Fernunterricht zurück?

Die Coronasituation ist angespannt. Bereits an einigen Schulen in Ob- und Nidwalden gilt Maskenpflicht. Bild: Urs Hanhart (17. August 2020)

Patrick Meier, Vorsteher Amt für Volksschulen und Sport Nidwalden. Bild: PD / Archivbild

Corona ist im Kanton Nidwalden Thema der Stunde. Aktuell befinden sich in Nidwalden 15 von 540 Volksschullehrpersonen und 34 von rund 4000 Lernenden in Quarantäne, wie aus einer Datenerhebung der Bildungsdirektion vom Freitag ersichtlich ist. An den Volksschulen gilt seit vergangenem Dienstag eine Maskenpflicht für externe Personen sowie eine differenzierte Maskenpflicht für Lehrpersonen und Angestellte der Schule ausserhalb der Unterrichtsräumlichkeiten. Die Lage werde anhand sechs Eskalationsstufen überprüft. «Zusammen mit dem Kantonsarzt und den Gesamtschulleitern wird weiter analysiert und die Eskalationsstufe gegebenenfalls angepasst», sagt Patrick Meier, Vorsteher Amt für Volksschulen und Sport. Weiter hälter er fest:

«Aktuell befinden wir uns auf Eskalationsstufe 1»

Eskalationschema der Amts für Volksschulen und Sport Nidwalden, veröffentlicht im Merkblatt zum Umgang mit COVID-19 nach Bundesratsentscheid vom 18. Oktober 2020 an den Nidwaldner Volksschulen. Quelle: Patrick Meier

Doch im Moment sei alles unter Kontrolle, die Weisungen werden von allen vorbildlich eingehalten und vom Fernunterricht sei man noch ein gutes Stück entfernt, führt Meier weiter aus.

Auch an der Berufsfachschule Nidwalden gilt bereits seit längerem ein Maskenobligatorium, jedoch nicht in den Schulzimmern, da werde der Mindestabstand eingehalten, sagt Andreas Siegrist, Rektor der Berufsfachschule. Die Maskenpflicht in den Gängen des Schulhauses werde hervorragend eingehalten, freut sich der Rektor. Und auch Ansteckungen innerhalb des Schulhauses sind bisher nicht bekannt: «Bei Erkältungssymptomen müssen Lernende wie Lehrpersonen zuhause bleiben.» Das habe bis jetzt gut geklappt, bestätigt Siegrist. Weiter führt er aus, dass im Moment keine weiteren Massnahmen geplant seien, «jedoch müssen wir die Coronasituation laufend neu beurteilen». Homeschooling hält er für realistisch in naher Zukunft. Der Hybridunterricht, bei dem Schüler in Quarantäne den Unterricht von zuhause aus mitverfolgen können, wird bereits in verschiedenen Klassen angewendet.

Partynacht führte im Kollegi Stans zu einigen Quarantänefällen

Patrik Eigenmann, Rektor Kollegi Stans. Bild: PD / Archivbild

Am Kollegi Stans fehlten in den vergangenen Wochen rund 30 Schülerinnen und Schüler wegen Quarantäne. «Die Massnahmen gingen im Wesentlichen auf eine grössere Partyveranstaltung zurück, die vor allem Schülerinnen und Schüler aus der fünften Klasse besuchten», sagt Rektor Patrik Eigenmann. Am vergangenen Freitag musste dann noch ein Schüler wie eine Lehrperson aufgrund eines positiven Testresultats in Isolation geschickt werden. Als Vorsichtsmassnahme habe die Schulleitung in Absprache mit dem Kantonsarzt drei Lehrpersonen in Quarantäne geschickt, die über eine längere Zeit ohne Schutzmassnahme mit der betroffenen Lehrperson Kontakt hatten, so Eigenmann. Bislang hätten Lehrpersonen nur an vereinzelten Tagen gefehlt, etwa weil sich diese testen lassen mussten. Die Schüler mussten auf den Unterricht nicht verzichten. Sie konnten teilweise über ein Streaming-Programm zuschalten und erhielten auch auf dem elektronischen Weg Aufgaben. «Diese Hybridlösung war schon nahe an einer gewöhnlichen Unterrichtssituation», sagt der Rektor.

Auch der Kanton Obwalden muss gegen stetig steigende Covid-19-Fallzahlen kämpfen. Von den Massnahmen sind auch die ortsansässigen Volksschulen betroffen. «Stand Mittwoch sind in den Volks- und Mittelschulen 24 Lehr-oder Fachpersonen und 48 Schüler in Quarantäne oder Isolation», wie Francesca Moser, Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen auf Anfrage mitteilt. Weiter führt sie aus, dass der Unterricht zurzeit im gewohnten Rahmen stattfindet. «Ausnahmen gibt es aber dort, wo mehrere Lehrpersonen oder Schüler in Quarantäne sind.» Jedoch setzen die Gemeindeschulen seit Montag auf eine generelle Maskenpflicht für alle Erwachsenen. «Ausgenommen ist der Unterricht in den Schulzimmern.» In den Mittelschulen gelte eine generelle Maskenpflicht für die Erwachsenen und Schüler bereits seit Schuljahresbeginn, führt Francesca Moser weiter aus. Ausgenommen sei auch dort der Unterricht, wenn der Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden könne. Dass eine Maske gerade im heilpädagogischen Bereich Schwierigkeiten bereiten kann, findet auch Moser:

Francesca Moser, Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen Obwalden. PD / Archivbild

«Mit einer Maske ist das Erkennen der Mimik bei einer Person eingeschränkt. Diese Erfahrung machen auch wir Erwachsene, aber in einem besonderen Masse sind die Kinder und Jugendlichen davon betroffen.»

Gerade Schüler mit einer schweren Hörbehinderung sind meist auch auf das Lippenlesen angewiesen. Mit einer Maskentragepflicht im Unterricht wäre dies ein Erschwernis für sie, so Moser. Bislang nicht geändert haben sich seit dem Sommer die Vorgaben für den Schulsport: «Er findet regulär statt.»

Obwaldner Kollegischüler wollen im Ausgang vorsichtiger werden

Bei seiner Schülerschaft bemerke er grosses Interesse an Eigenverantwortung, so Patrick Meile, Rektor der Kantonsschule Obwalden:

«Bei uns haben sogar Schülerinnen und Schüler nachgefragt, ob sie in gewissen Situationen eine Maske tragen dürften.»

Patrick Meile, Rektor Kantonsschule Obwalden, bewundert die Eigenverantwortung seiner Schüler. Bild: Urs Hanhart (17. August 2020)

Dies könne jeder für sich selber entscheiden. «Zudem wurde auch nachgefragt, ob man sich etwa vom Wahlsport-Angebot dispensieren lassen könne.» Dem werde nachgekommen, wenn etwa im familiären Umfeld Risikopatienten ausgemacht würden. In Sachen Fallzahlen blieb die Kantonsschule bisher grösstenteils verschont. «Alle Lehrpersonen sind gesund», berichtet Meile, eine Schülerin befand sich vergangene Woche in Isolation und zwei waren in Quarantäne. Wie in Nidwalden gilt die Maskenpflicht auch auf den «Verkehrsflächen», so Meile. Gemischte Turngruppen aus verschiedenen Klassen werden zwar noch angeboten, man habe aber ein wachsames Auge darauf. Sollten Fälle auftreten, könne man rasch reagieren. Die Maskenpflicht auf allen Gängen und dem Schulhausplatz würden gut eingehalten. Im Unterricht an den Pulten darf die Maske aber abgenommen werden. «Auf diese Weise muss an etwa 80 Prozent des Tages somit keine Maske getragen werden. Der Rest ist erträglich», so Eigenmann. Solange die Zahlen von Corona- oder Quarantänefällen nicht massiv ansteigen würden, müsse man nicht über Verschärfungen von Massnahmen nachdenken. Die Vorfälle der vergangenen Wochen hätten aber den Effekt ausgelöst, dass sich die Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen vorgenommen hätten, im Ausgang etwas vorsichtiger zu sein, sagt Eigenmann.

Das BWZ Obwalden mit seinen Schulhäusern in Sarnen und Giswil setzt ebenfalls auf eine Maskenpflicht, Lernende dürfen ihre Maske im Schulzimmer aber ausziehen, da Plexiglasscheiben zur Verfügung stehen.

Daniel Henggeler, Rektor Berufs- und Weiterbildungszentrum Obwalden (BWZ). Bild: Robert Hess / Archivbild

«Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, wird wohl zusätzlich eine Maskenpflicht, auch in den Schulzimmern, auf uns zukommen»,

meint Dani Henggeler, Rektor des BWZ Obwalden. Obwohl bislang keine Corona-Ansteckungen im direkten Zusammenhang mit dem BWZ gemeldet wurden, befinden sich am Freitag drei Lernende in Isolation und um die dreissig in Quarantäne. Die Quarantänefälle verteilen sich aber auf beide Schulhäuser. «Mehrere Klassen sind betroffen, deshalb mussten wir bis jetzt keine Einzelklasse online unterrichten.» Momentan befinde sich keine Lehrperson in Quarantäne, ergänzt Henggeler. Wie etwa an der Berufsfachschule Nidwalden arbeitet auch das BWZ Obwalden mit dem Hybridunterricht. Das BWZ Obwalden steht in engem Kontakt mit dem kantonalen Gesundheitsamt und der Bildungsdirektion, die Situation werde laufend neu beurteilt. Als nächste Massnahme könnte die generelle Maskenpflicht folgen, und als letzte Massnahme der Fernunterricht. «Wir hoffen zwar nicht, dass es so weit kommen muss, doch für den Fall der Fälle sind wir bereit.»