Engelberg Mit akrobatischen Einlagen: Dieser Barkeeper entzückt die Gäste des Kempinski Palace Der passionierte Barkeeper Balazs Molnár ist ein Experte seines Fachs und hat schon in den besten Bars der Welt gearbeitet. Nun präsentiert er sein Können in Engelberg. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 07.09.2021, 15.59 Uhr

Balazs Molnár schnappt sich eine Flasche Likör, füllt eine kleine Menge davon ab und kippt diese in einen Becher. Dasselbe macht er mit drei weiteren Zutaten. Dann lässt er die Mischung einen Meter durch die Luft fliegen und fängt sie unten mit einem zweiten Becher auf, um sie dann von dort wieder in den ersten springen zu lassen. Das Ganze geht sehr schnell, doch Molnár macht das mit einer beeindruckenden Leichtigkeit und Genauigkeit. Er verschüttet dabei keinen Tropfen. Er lässt die Mischung noch zwei, drei Male durch die Luft fliegen und giesst sie in ein Glas. Dann nimmt er eine frische Orange, schneidet sich einen Schnitz ab und bastelt daraus ein kleines Kunstwerk, das er am Glasrand platziert. Innert kürzester Zeit hat Molnár den Cocktail «Northern Class» hergestellt.

Barkeeper Balazs Molnár mit einem seiner Lieblingscocktails, dem «Northern Class». Bild: Dominik Wunderli (Engelberg, 26. August 2021)

«Alles eine Frage der Übung und Erfahrung», sagt Molnár lächelnd. Erfahrung hinter der Bar hat der 31-jährige Ungare schon reichlich gesammelt, bevor er Barmanager der Palace Bar im Kempinski Palace Engelberg geworden ist.

Daraus besteh der «Northern Class» 15 Milliliter Muyu-Jasmin-Likör 15 Milliliter hausgemachter Rhabarber-Sirup 20 Milliliter Verjus (gepresster Traubensaft) 35 Milliliter Linie-Aquavit (aromatisierter Branntwein)

Seine Karriere als Barkeeper begann in Ungarn. «Ich studierte Tourismus und arbeitete während der Sommerferien in einer Bar am Plattensee», erinnert sich Molnár. Eigentlich war sein Job lediglich, Leute mit guten Angeboten in die Bar zu locken, doch dann fiel der Barkeeper krankheitshalber aus. «Ich sprang ein und fand sofort Gefallen an dem Job», erzählt Molnár.

Über verschiedene Stationen in Grossstädten nach Engelberg

Nach seinem Studium entschied sich Molnár, den Beruf Barkeeper professionell auszuüben, und ging nach London, in die «Hauptstadt der Barkeeper». Dort konnte Molnár in der «Artesian Bar» mithelfen, die viermal hintereinander für den Award «World's Best Bar» nominiert worden war. «In der ‹Artesian Bar› arbeiteten einige der besten Barkeeper der Welt und ich konnte viel von ihnen lernen», so Molnár. Ein Jahr später sei er dann selbst zum Barkeeper aufgestiegen.

Von London ging es weiter nach Hongkong. Dort arbeitete er als Chef-Barkeeper und später als Barmanager in der «Lobster Bar» im Island-Shangri-la-Hotel. Die «Lobster Bar» wurde während seiner Zeit als beste Hotelbar in Hongkong und als Top-Ten-Bar in Asien von Drinks International ausgezeichnet. Danach eröffnete Molnár zusammen mit einem Freund das «Maybe Sammy» in Sidney. Kurze Zeit nach Eröffnung gewann die Bar den Award «Best New International Cocktail Bar» bei den «Tales Of The Cocktail Spirited Awards». Später kamen noch die Auszeichnungen «Bar Team of the Year» und «Cocktail Bar of the Year» hinzu.

Corona brachte ihn in die Schweiz

Eigentlich wollte Molnár danach mit seiner Frau zurück nach Ungarn. Jedoch waren dort wegen Covid alle Bars geschlossen und Molnár konnte seiner Arbeit als Barkeeper nicht nachgehen. Ein Freund aus Hongkong, der für die Kempinski-Hotelgruppe arbeitet, erzählte ihm dann von dem neuen Hotel-Projekt in Engelberg – und Molnár war sofort überzeugt. Da er noch nie zuvor in der Schweiz gewesen war, wusste er nicht, was ihn erwartet:

«Ich kam im März nach Engelberg und war gleich überrumpelt von dem vielen Schnee.»

Molnár war von Anfang an fasziniert von den Bergen, die das Tal umfassen. «Engelberg ist wunderschön und so ruhig – ganz anders als die Grossstädte, in denen ich bisher gearbeitet habe», sagt der zwei Meter grosse Ungare.

Balazs Molnár mischt die Zutaten auf spektakuläre Art und Weise. Bild: Dominik Wunderli (Engelberg, 26. August 2021)

Zwischenmenschliche Qualitäten sind sehr wichtig

So mixt Molnár seit der Eröffnung des Kempinski Palace Engelberg im Juni nun die Cocktails in der Palace-Bar. Dies tut er mit grosser Begeisterung. «Das Beste an meinem Job ist, dass jeder Tag anders ist und man neue Leute kennen lernt.» Er schätzt es ausserdem, dass man als Barkeeper kreativ sein kann und dass man sofort die Reaktion der Gäste sieht, nachdem sie einen Drink probiert haben. «Man hat als Barkeeper die Chance, den Tag eines Gastes zu verschönern, und das ist auch immer mein Ziel», so Molnár, der in seiner Zeit als Barkeeper schon unzählige verschiedene Drinks gemischt hat. Er sagt:

«Wenn ich alle Drinks, die ich kenne, aufschreiben müsste, würden mindestens 200 verschiedene zusammenkommen.»

Doch für Molnár gehört viel mehr zum Beruf als das Mischen von Getränken: «Die wenigsten Gäste kommen wegen eines Drinks in die Bar. Wichtiger ist etwa, wie man den Gast begrüsst, wie hell das Licht oder wie laut die Musik ist.» Eine optimale Kombination erzeuge das gute Erlebnis für die Gäste. Es sei auch wichtig, dass man den Beruf gern mache und ernst nehme. «Für viele Leute ist Barkeeper nur ein Studentenjob oder etwas, was man macht, wenn man noch nicht weiss, als was man einmal arbeiten will.» Dabei empfehle er den Job allen, die Interesse am Führen einer Bar haben und gewisse Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen mitbringen. «Man ist sehr frei in seiner Kreativität und kann insbesondere als Mensch viel lernen.»

Balazs Molnár perfektioniert seinen Cocktail mit aromatisiertem Dampf. Bild: Dominik Wunderli (Engelberg, 26. August 2021)

Molnár arbeitet meistens von 16 Uhr bis morgens um 2 Uhr, doch das stört ihn nicht: «Solche Arbeitszeiten sind für viele Menschen schwierig. Man arbeitet nachts und kommt spät nach Hause.» Doch für ihn sei das nicht wirklich ein Problem, sagt er:

«Wer sich entscheidet, Barkeeper zu werden, muss die ungewöhnlichen Arbeitszeiten akzeptieren.»

Nur in der Beziehung war es nicht immer einfach: «Meine Frau und ich arbeiteten und schliefen zu unterschiedlichen Zeiten. Wir wohnten zusammen, sahen uns aber nur selten.» Seine Frau wisse jedoch, dass er seinen Job liebe. Deshalb habe sie auch kein Problem damit, dass er nun vorhat, diesen für den Rest seines Lebens auszuüben.