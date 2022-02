Kerns: Töffli-Fahrer verletzt sich schwer

Kerns Bei Überholmanöver eines Autos: 14-jähriger Töfflifahrer verletzt sich schwer Am späteren Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Stanserstrasse in Kerns ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein junger Motorfahrradlenker schwer verletzt. 14.02.2022, 12.56 Uhr

Als ein 14-jähriger Töfflifahrer am Sonntag um 16.35 Uhr ausgangs Sand in die Industriestrasse abbiegen wollte und das hinter ihm fahrende Auto deswegen abbremste, überholte ein weiterer Personenwagen das vor ihm bremsende Auto. Dabei kam es zu einer heftigen seitlich frontalen Kollision mit dem Motorfahrradlenker, schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung. Der 14-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit Verdacht auf ein schweres Schädel- Hirn-Trauma durch die Rega in ein Spital geflogen.