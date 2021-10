Brand in Kerns verursacht hohen Sachschaden

Kerns Brand in Mehrfamilienhaus verursacht einen beträchtlichen Sachschaden Anfang Woche ist in einer Wohnung in der Obwaldner Gemeinde Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer innert kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. 20.10.2021, 11.57 Uhr

In der Nacht vom vergangenen Montag, 18. Oktober, auf den Dienstag ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kerns um kurz vor halb vier Uhr ein Feuer ausgebrochen. Gemäss der Kantonspolizei Obwalden hat es sich hierbei um eine Wohnung im dritten Obergeschoss gehandelt. Der Bewohner hat den Brandgeruch rechtzeitig festgestellt und konnte sich trotz starker Rauchentwicklung in Sicherheit bringen und dabei auf dem Weg ins Freie sämtliche Hausbewohner alarmieren, sodass auch diese den Weg ins Freie rechtzeitig schafften.