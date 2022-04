Kerns: Einzigartiges Werk von Karl Imfeld publiziert

Kerns «D Lyyt hend nyyd gsäid, nur gredt» – Gedichte und unverkennbare Sprüche von Karl Imfeld erscheinen in Buchform Christof Hirtler und Karl Bolli geben Karl Imfelds lyrisches Werk und seine kantigen «Sprüche» heraus. Eine Spätlese im besten Sinn. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.02 Uhr

Im Nachlass des früheren Kernser Pfarrers Karl Imfeld findet sich eine Sammlung mit Gedichten. Er selber gab ihr den anschaulichen Titel «I der underä Truckä». Diese unterste Schublade enthält obwaldnerdeutsche Lyrik und Sprüche des Autors. Noch vor seinem Tod (2020) hat Imfeld die Auswahl selbst zusammengestellt und für sich als Einzelexemplar gebunden.

Im Vorwort schrieb er dazu unter anderem: «I diä under Truckä han ich sit annä 1988 allerläi Chlyynigkäitä versoorgt. Mängisch, wenn ich nach Langem wider eppis drituä, chund anders firä, woon ich scho lang vergässä ha.»

Der Umschlag des neuen Buches «Fax-Art» stammt vom Dichter selber. Der frühere Kernser Pfarrer Karl Imfeld hinterlässt ein für Obwalden einzigartiges Werk. Bild: Romano Cuonz

Nun haben die beiden Verleger, Christof Hirtler und Thomas Bolli vom bildfluss-Verlag Altdorf, die «under Truckä» durchstöbert. Über die Vielfalt haben sie wohl gestaunt. Jedenfalls beschlossen sie, die Sammlung in einem neuen Werk fast vollständig wiederzugeben. «Zudem haben wir Gedichte aus seinem ersten Buch ‹Dischtlä sind ai Bliämä› und aus dem Bändchen ‹Verdraht churzi Gschichtli› dazu gelegt», hält Hirtler fest. Und Thomas Bolli lobt im Nachwort: «Karl Imfelds Gedichte sind einzigartig, die Sprache ist unverwechselbar, sein Schaffen überaus populär.

Zu ihm gehört auch Karl Imfelds umfangreiche Sammlung von träfen Sprüchen. Er hat sie aufgeschrieben, wie er sie von den Leuten in Obwalden gehört hat, roh und unverfälscht.» Ihrem sehr schön und locker gestalteten, neuen Band mit stattlichen 160 Seiten haben die Verleger den Titel «Chund druifab» gegeben.

Der unverkennbare Zungenschlag

«Karl Imfeld war katholischer Pfarrer, aber ohne enge Sichtweise auf die Welt, er versteckte sich nicht in der Sakristei», hält sein langjähriger Weggefährte und alt Regierungsrat Franz Enderli fest. «Kari» habe seine Gedanken immer auf das Menschliche, ja allzu Menschliche, hin ausgerichtet und dabei oft auch sich selber gemeint.

Auch bei jenem Spruch, bei dem Enderli Karis unverkennbaren Zungenschlag erkennt: All sind epper, nur sum sind eppis. Enderlis Kommentar: «Kari war beides – epper und eppis!» Der dichtende Pfarrer formulierte Sprüche auch mal ziemlich unverblümt. Deftig gar, jedenfalls «grediuisä»: D Herrä byyssid änand nid is Fidlä. Oder: Bi däm Grind gaad nyyd inä und chund nyyd uisä. Andererseits führte er oft eine so feine Klinge, dass man erst zweimal leer schlucken muss, bevor man genau versteht, was er wirklich meint. Etwa, wenn er schreibt: D Lyyt hend nyyd gsäid, nur gredt. Und auch: Mä sett dänk ga sellä.

Der frühere Kernser Pfarrer Karl Imfeld hinterlässt ein für Obwalden einzigartiges Werk. Bild: Romano Cuonz (Archivbild)

«Einzigartig sind auch Karl Imfelds Gedichte, die Sprache ist unverwechselbar, sein Schaffen überaus populär», halten die Herausgeber im Nachwort fest. Man könnte hinzufügen: Kaum einem anderen Dichter gelang es, Verse von solcher Dichte, solch gewollter Kürze mit einem Maximum an Aussagekraft zu schreiben, wie dem früheren Kernser Pfarrer. Kein Wort zu viel, keines zu wenig. Eines von vielen Beispielen dafür ist der Vierzeiler «Gwissesfraag». Äs nimmd äim ja scho wunder, wiä diä läbid. Diä gaand nyyd z Chilä und nyyd i d Migroo. «Viele seiner Gedichte drehen sich um die Sprachwelt eines Pfarrers», stellt Franz Enderli fest.

Treffend illustriert dies das Gedicht Rächtgläibigä Pfaarer. Da schreibt er, ziemlich mutig im damaligen Bistum Chur: Katolisch syy, gägä Aberglaibä bredigä und Hals sägnä. Was man ob all der bissigen, angriffigen oder schlicht zynischen Verse oft vergisst: Karl Imfeld war, gerade wenn es um Kinder ging, sehr verständnisvoll und äusserst feinfühlig. Auch solche Gedichte enthält der neue Band. Eines der schönsten schrieb Imfeld, als ein Mädchen auf dem Schulweg mit dem Velo verunglückte: Ds Maryyli hed äs Veloo gha fir i d Schuäl und fir is Doorf. Äs isch undern äs Aitoo cho etz isch ds Maryyli tood. Ds Maryyli hed äs Veloo gha fir is Doorf und chund niämee häi.

Eindrückliche Werkschau

Karl Imfeld wurde 1931 in Sarnen als eines von acht Kindern eines Fabrikarbeiters geboren. Er studierte Theologie und Philosophie am Priesterseminar in Chur und wurde 1957 zum Priester geweiht. Darauf arbeitete er als Vikar in Chur und später als Kaplan und Pfarrer in Kerns. Das literarische und volkskundliche Werk, das der Obwaldner Kulturpreisträger hinterlässt, ist einzigartig. Das neue Buch enthält auch ein sehr präzise geführtes Werkverzeichnis, welches allen späteren Forschern gute Dienste leisten wird.

Hinweis: Buchvernissage für Karl Imfelds «chund druifab – Gedichte und Sprüche»: Sonntag, 1. Mai 2022, 17 Uhr, im Pfarrhofsaal Kerns. Das Buch erschien im bildfluss-Verlag.

