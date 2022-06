Der Umbau des EWO-Hauptsitzes in Kerns ist in vollem Gange

Kerns Das neue EWO-Hauptquartier nimmt Formen an Es ist Halbzeit bei den zweijährigen Umbauarbeiten. Doch bis zur Schlüsselübergabe im kommenden Frühling gibt's noch einiges zu tun. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.20 Uhr

Der Kopfbau zeigt schon sein Gesicht. Bild: Urs Hanhart (Kerns, 24. Juni 2022)

Seit nunmehr dreizehn Monaten ist der Hauptsitz des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO) an der Stanserstrasse 8 in Kerns eine Grossbaustelle. Die rund 130 EWO-Mitarbeitenden haben Bauleuten Platz gemacht. Es geht voran. Das alte Gebäude von 1970 wurde bis auf die Rohbaustruktur des Kopfbaus und Teile des Untergeschosses abgebrochen. Denn diese Teile sind noch in guter Verfassung, im Gegensatz zur sanierungsbedürftigen Gebäudehülle. Bagger hoben 11'000 Kubikmeter Erdmaterial aus, bevor dann die Arbeiten für den Neubau starteten.

«Die Betondecke und die Säulen sind in gutem Zustand, darum verzichteten wir auch der Umwelt zuliebe auf einen kompletten Abriss», erklärt EWO-Projektleiter Axel Primoschitz bei einem Baustellenrundgang. «Wenn wir Beton und Zement sparen, sparen wir auch viel CO 2 ». Auch könnten so Baukosten gespart werden. Zugeständnisse habe es nicht viel gebraucht. «Bei einem Neubau hätten wir vielleicht die Räume ein paar Zentimeter höher gebaut.» Der viergeschossige Neubau, wo Empfang mit Ausstellungs- und Besprechungszone sowie Büros reinkommen, zeigt von aussen schon sein neues Gesicht. Die Fassade ist fast fertig, die Fenster sind eingebaut. Anders drinnen. Hier ist noch alles kahl.

Bodenheizung ist auch eine Bodenkühlung

Auch der Mittelbau steht schon, der bis auf das Untergeschoss komplett abgerissen und neugebaut wurde. Hier werden Netzleitstelle, Sitzungszimmer und weitere Büros einquartiert. Holz dominiert. «Holz ist nachhaltiger, kommt aus der Region und lässt sich schnell einbauen, weil die Teile schon vorfabriziert sind», begründet Axel Primoschitz die Wahl dieses Rohstoffs. «Holz kann Wärme aufnehmen und sorgt darum für ein super Raumklima.» Auf dem Boden schlängeln sich Schläuche. Durch dieses fliesst im Winter heisses Wasser, versorgt von der EWO-eigenen Fernwärme-Heizzentrale auf dem Areal, die mit Holzschnitzeln geheizt wird. Im Sommer wird aus der Bodenheizung eine Bodenkühlung. Die Heizzentrale wurde so eingerichtet, dass sie bei Bedarf die Gebäude mittels Grundwasser auch kühlen kann, um etwa fünf Grad.

Die Arbeiten auf der Baustelle des EWO-Hauptsitzes. Bild: Urs Hanhart (Kerns, 24. Juni 2022)

Oben dichten Arbeiter das Dach ab. Bald schon wird eine Fotovoltaik-Anlage montiert, die bis 150 Kilowatt liefert, ergänzt mit einem Stromspeicher. Damit erfüllt der Hauptsitz auch den Minergie-A-Standard. Das heisst, die Gebäude brauchen nicht mehr Strom als sie selber produzieren. Ein Teil des Sonnenstroms fliesst in die Akkus der Autos. Axel Primoschitz deutet beim Rundgang auf die schwarzen Kästen in der Tiefgarage. Es sind 40 Ladestationen für Elektroautos, auch für das EWO, das nur noch elektrobetriebene Fahrzeuge anschafft, sofern sie auf dem Markt erhältlich sind. «Rund 20 Fahrzeuge unserer Flotte von etwa 65 Fahrzeugen sind schon umgerüstet». Die Erfahrungen damit seien gut. Auch Mitarbeitende, die ein Elektroauto besitzen, werden es am Arbeitsort laden können.

Alles vor Ort, dank Materiallager

EWO-Projektleiter Axel Primoschitz. Bild: Urs Hanhart (24. Juni 2022)

Noch wenig deutet daraufhin, dass im dritten Gebäude, das zusätzlich gebaut wurde, ein Materiallager entsteht, das lebenswichtig für eine sichere Stromversorgung ist. «Eine Störung irgendwo auf unserem Netz müssen wir so schnell wie möglich beheben, die Leute sind auf Strom angewiesen.» Und Ersatzteile bestellen, ist keine Option. «Wir können nicht ein halbes Jahr auf ein Ersatzteil warten.» Zwischen 30'000 und 40'000 Artikel, vom kleinsten Schräubchen über Stromkabel bis zu Sicherungen werden im Materiallager bereitgehalten, versorgt über 6 Warenlifte. Diese müssen allerdings noch eingebaut werden, genauso wie das Elektrische, die Lüftung und die Inneneinrichtung.

Man sei gut im Zeitplan, auch die Kosten von 18 Millionen könnten voraussichtlich eingehalten werden, so Axel Primoschitz. Ende März nächsten Jahres ist die Schlüsselübergabe geplant, in den zwei folgenden Monaten soll dann der ganze Betrieb vom Provisorium auf dem Gelände der ehemaligen Reinhard AG in Sachseln zügeln, es ist Material auf rund 1000 Paletten.

