Kerns Die bisher grösste Investition der Gemeinde kommt nun an die Urne Das 20-Millionen-Projekt zur Erweiterung der Kernser Schulanlagen wird laut Finanzchefin nicht zu einer Steuererhöhung führen. Robert Hess 29.10.2021, 17.12 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie die Schulanlage erweitert werden soll. Bild: PD

Nach umfassenden Vorarbeiten, einer Machbarkeitsstudie und einem abgeschlossenen Architekturwettbewerb kann der Kernser Einwohnergemeinderat das Gesamtprojekt «Schulraum für Generationen» der Bevölkerung am 28. November zum Entscheid an der Urne vorlegen. Ergänzend zur eben erschienenen Abstimmungsvorlage informierte der Gemeinderat am Donnerstagabend an einer Orientierungsversammlung in der Dossenhalle und veranstaltet am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, einen Infotag zum Projekt auf dem Schulareal.

Wachsende Schülerzahlen und mangelnder Schulraum

«Kerns will mit dem Projekt ‹Schulraum für Generationen› ein zeitgemässes Bildungsangebot sicherstellen, das gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt und ein wichtiger Beitrag zu einer lebenswerten und attraktiven Gemeinde ist», begrüsste Gemeindepräsident Beat von Deschwanden die rund 50 in der Dossenhalle erschienenen Personen. Kompetent informierten in der Folge Pius Hofer, Departementsvorsteher Bildung, Kultur und Sport, Diana Zumstein-Odermatt, Hochbau und Liegenschaften, sowie Finanzchefin Monika Ettlin-Kellenberger über das Projekt und seine Vorgeschichte.

Laut Pius Hofer sind die Schülerzahlen in den vergangenen zehn Jahren von rund 650 auf 785 angestiegen. Doch nicht nur die wachsenden Schülerzahlen, sondern vor allem auch die veränderten Unterrichtsformen mit einem grösseren Raumbedarf erforderten den Ausbau der Schulanlagen. Heute fehlten gut tausend Quadratmeter Raum, in zehn Jahren werde der Mangel auf gegen 1400 Quadratmeter geschätzt, so Gemeinderat Hofer.

Die einzelnen Projekte

Bauchefin Diana Zumstein stellte die einzelnen Projekte und ihren Finanzbedarf vor. Geplant ist der Neubau eines Primarschulhauses mit acht Klassenzimmern und vier Gruppenräumen anstelle des heutigen Pavillons «Willa» mit Investitionskosten von 5,77 Millionen Franken.

Zweites Teilprojekt ist die Erweiterung des Oberstufenschulhauses Sidern mit einer Verbindung zu den Schulhäusern Dossen und Büchsmatt. Es wird mit Investitionskosten von rund 6,6 Millionen Franken gerechnet. Für diese beiden Teilprojekte war ein Architekturwettbewerb durchgeführt worden. Im Auftragsverfahren sind die drei weiteren Teilprojekte Aufstockung und Anbau Schulhaus Zentrum (Investition 0,7 Millionen Franken), Anbau und Umbauarbeiten Schulhaus Dossen (1,3 Millionen Franken) sowie der Umbau des Schulhauses Büchsmatt inklusive Windrad (3,1 Millionen Franken).

Zusammen mit weiteren Investitionen für die Erschliessung, einer Fotovoltaikanlage, dem Mobiliar, der Umgebung und Kosten des Projektwettbewerbs wird mit Gesamtkosten von 19,979 Millionen Franken gerechnet. Der Baustart mit dem Neubau des Primarschulhauses ist im Sommer 2022 geplant, falls der Vorlage zugestimmt wird. Die Arbeiten dauern bis in die Jahre 2024/25.

Die Investitionen sind ohne Steuererhöhung verkraftbar

Das Projekt ist die bisher grösste Investition in der Gemeinde Kerns. Für die Finanzierung dient laut Finanzchefin Monika Ettlin die Investitionsplanung 2050 als Grundlage. Darin seien gesamte Investitionen von 75 Millionen Franken, also durchschnittlich Investitionen von 2,5 Millionen Franken jährlich, berücksichtigt. Die Investitionen seien somit in rund 30 Jahren amortisiert. «Der Steuerfuss muss gestützt auf die Investitionsplanung 2050 nicht angepasst werden», lautete die Botschaft von Finanzchefin Monika Ettlin am Infoabend vom Donnerstag. Die vergangenen Jahre seien geprägt gewesen durch tiefe Investitionen, «die jetzt durch eine intensivere Investitionsphase kompensiert wird», ergänzte sie.