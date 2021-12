Kerns Die Integrative Förderung wird Schulleiter Hugo Sigrist nach seiner Pension weiter begleiten Seit Mittwoch ist Hugo Sigrist, Schulleiter von Kerns, pensioniert. Ganz ans Aufhören denkt er aber noch nicht. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Hugo Sigrist, Schulleiter von Kerns, geht in Pension. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 29. November 2021)

Die Verabschiedung liegt hinter ihm, die Schlüssel sind an seinen Nachfolger Theo Ziegler übergeben. 43 Jahre Berufskarriere liegen hinter Hugo Sigrist, die letzten acht leitete er die Schule Kerns, davor zwölf Jahre die Schule Lungern. Der erfahrene Pädagoge hat die Obwaldner Bildungslandschaft wesentlich mitgestaltet. Melancholie will bei ihm trotzdem nicht aufkommen. Sigrist hat bereits neue Pläne: mehr Zeit mit der Familie, den Grosskindern verbringen, reisen können, im Garten arbeiten, auf mehrtägige Velotour gehen. Das allein reicht ihm aber nicht. «Ein Herunterfahren von über 100 auf 0, das käme bei mir nicht gut», ist er sicher. Als Schulcoach Integrative Schulung Verhalten wird er sich an der sozialpädagogischen Schule formidabel Schachen in einem kleinen Pensum einbringen.

Nachfolger Theo Ziegler Bild: PD Seit 1. August leitet Theo Ziegler die Schule Kerns. Er ist an der Isleten am Urnersee aufgewachsen und leitete zwei Primarschulhäuser in Altdorf. Ziegler ist verheiratet und Vater zweier Jugendlicher. Bekannt ist er auch als Theaterautor, zeichnete sich in verschiedenen Theaterproduktionen für die Musik verantwortlich und ist aktiv in einem Bandprojekt.

So bleibt er seinem Herzensanliegen, der Integrativen Förderung, auch nach der Pensionierung treu. Ganz am Anfang seines Berufslebens habe ihn das Motto eines Turninspektors stark geprägt. «Dieses lautete: ‹Nid lugglah gwinnt›», erzählt Sigrist. Hugo Sigrist blieb dran. Er baute bereits in den Achtzigern an der Schule Lungern die Integrative Förderung auf und begleitete beispielsweise ein Mädchen mit geistiger Behinderung durch die gesamte Schulzeit. «Dieses musste nicht in die Sonderschule», freut er sich heute noch.

Keine Gleichberechtigung für Männer als Hauswirtschaftslehrer

Damals absolvierte der ausgebildete Primarlehrer eine Ausbildung als Schulischer Heilpädagoge. Ursprünglich hatte der gebürtige Schwander eigentlich Hauswirtschaftslehrer werden wollen. Als älterer von zwei Söhnen lagen ihm im heimischen Landwirtschaftsbetrieb doch eher die Arbeiten drinnen. Hugo kochte und backte mit Leidenschaft. Seine Eltern, die viele Pflegekinder aufzogen, liessen ihn seinen Beruf frei wählen. Doch zu dieser Zeit gab es nur «Meitli-Institute». «Die nahmen mich nicht auf, ich hatte keine Chance», erzählt er heute schmunzelnd.

Als Alternative ging er ans Lehrerseminar nach Rickenbach und wurde danach Primarlehrer in Lungern. «Mein Ziel lautete ohnehin, alle fünf Jahre etwas anderes zu machen», sagte Sigrist. Er nahm ein Jahr «Auszeit» und arbeitete bei einem Stahlbauer in der Regalmontage und Buchhaltung. Im Volleyball führte er als Coach den weiblichen Lungerer Nachwuchs bis zur Schweizer Meisterschaft und verbrachte bis zu 15 Stunden in der Woche in Turnhallen, unter anderem als Schiedsrichter.

Die Integrative Förderung liegt Hugo Sigrist besonders am Herzen. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 29. November 2021)

In dieser Zeit lernte er auf der Fasnacht seine heutige Ehefrau Claudia kennen. Die beiden heirateten, Nathalie, Jonas und Selina kamen auf die Welt. In Lungern konnte er in einem Schulversuch eine Integrative Orientierungsschule aufbauen. «Lungern war für vieles Vorreiter», sagt er rückblickend.

«Vom Kanton her liess man uns machen, solange es nichts kostete.»

Die Integrative Schulungsform sollte ihn nicht mehr loslassen.

Plötzlich Chef über 120 Lehrpersonen

Sigrist war in einem schweizweiten Netzwerk, das Konzepte für die Integrative Schulungsform (ISF) entwickelte und die Schulen begleitete. «Kinder und Jugendliche haben eine ganz andere Perspektive, wenn sie mit Kollegen ihre Schullaufbahn absolvieren können, als wenn man sie herausreisst», ist der erfahrene Pädagoge überzeugt, der sich auch im Kanton stark für dieses Anliegen einsetzte.

Auch nach der Pension möchte Hugo Sigrist sich als Schulcoach für die Integrative Schulung einsetzen. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 29. November 2021)

In Kerns, wo er auf einen Schlag als Schulleiter für 120 Lehrpersonen statt für 30 verantwortlich war, ging es um weitere bahnbrechende Projekte: den Aufbau der Tagesstruktur mit einem Betreuungsangebot für den Nachwuchs von 6.30 Uhr in der Frühe bis 18 Uhr, die Einbindung von Sozialpädagogen per Notfallnummer und die Umsetzung des Lehrplans 21, «der auf Förderung basiert und nicht auf Ausgrenzung und Selektion», so Sigrist. Der Schulleiter verstand es, sich als Bereichsleiter mit dem Schul- und dem Gemeinderat zu vernetzen. Im Kanton hatte er ebenfalls ein Wörtchen mitzureden: Er arbeitete massgeblich am Bildungsgesetz Obwalden mit. Und natürlich freut er sich über das deutlich positive Abstimmungsergebnis der Kernser zum «Gesamtprojekt Schulraum für Generationen».

Viel hat sich getan in der Schullandschaft in 43 Jahren: «Heute sind im Vergleich zu früher ganz andere Kompetenzen gefragt: Kommunikation und Kooperation», betont Hugo Sigrist.

«Allein mit Auswendiglernen kommt heute niemand mehr durch.»

