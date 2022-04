Geschäftsbericht Die Kassen der Korporation Kerns haben 2021 kräftig geklingelt Die Sportbahnen, das Sportcamp und die Kleinkraftwerke haben zu einem mehr als nur erfreulichen Geschäftsjahr mit einem Jahresgewinn von fast 1,7 Millionen Franken verholfen. Philipp Unterschütz 21.04.2022, 18.19 Uhr

Die Sportbahnen Melchsee-Frutt und ihre Anlagen trugen dank ausgezeichnetem Ergebnis einen grossen Teil zum Gewinn der Korporation Kerns bei. Bild: PD

«Im Wissen um die Bedeutung unserer Körperschaften wollen und müssen wir uns laufend den neuen An- und Herausforderungen stellen und Prioritäten setzen. Allein darauf bedacht zu sein, Grund und Boden zu verwalten, wird für die Zukunft und den Erfolg unserer Betriebe nicht genügen.» Das schreibt Korporationspräsident Markus Ettlin-Niederberger im Vorwort des Jahresberichts 2021 der Korporation Kerns und der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke. «Wir sind ein KMU und müssen uns permanent mit dem Wandel der Gesellschaft und des Umfelds mitbewegen», ergänzt Markus Ettlin auf Anfrage und verweist auf die frühe Stromproduktion in Kerns oder die Anfänge des Tourismus auf der Frutt. «Wir müssen genauso vorausschauend denken und uns an Visionen heranwagen, wie diese Pioniere. Was können wir besser machen und gleichzeitig umweltverträglich und nachhaltig bleiben? Um investieren zu können, müssen unsere Betriebe Geld verdienen.»