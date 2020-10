Kerns: Ein Dank für Gottes Gaben Auch wenn die Älplerchilbi ausfallen musste, der traditionelle Erntedankgottesdienst der Älplerbruderschaft Kerns fand statt. Robert Hess 11.10.2020, 18.30 Uhr

Die Pfarrkirche wurde prächtig geschmückt für den Erntedankgottesdienst. Bild Robert Hess (Kerns, 11. Oktober 2020)

«Der Alpsommer ist vorbei, still ist es geworden auf den Alpen. Das Bergkreuz steht alleine und vielleicht schon im Schnee da», sagte Walter Bucher, Pfarrer im Ruhestand, zu Beginn des gestrigen Erntedankgottesdienstes in der Kernser Pfarrkirche. Die am 16.Oktober geplante Älplerchilbi musste wegen der Coronapandemie zwar abgesagt werden, «doch die Tradition dieses Gottesdienstes bleibt bestehen, um Gott für alles, was er uns während des vergangenen Alpsommers geschenkt hat, zu danken», fuhr Walter Bucher fort. Gehalten wird auch die Jahrzeit für verstorbene Mitglieder.