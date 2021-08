Melchsee-Frutt: Gesperrte Bergstrasse für Freizeitsportler

Kerns Für einmal mit dem Rennvelo mitten auf der Bergstrasse fahren Dank der Aktion «Ride the Alps» hatten Freizeitsportler eine 12,5 Kilometer lange Bergstrecke auf der Melchsee-Frutt für sich alleine. 24.08.2021, 12.03 Uhr

Der Event «Ride the Alps» war trotz schlechtem Wetter gut besucht. Bild: PD

Ob mit dem Rennvelo, Bike, E-Bike, den Rollski oder Inlineskates: Am vergangenen Sonntag, 22. August, hatten Sportlerinnen und Sportler eine Bergstrasse ganz für sich: Mit der Aktion «Ride the Alps» sperrten die Sportbahnen Melchsee-Frutt in Zusammenarbeit mit Ochsner Sport und Schweiz Tourismus die Strecke während sechs Stunden für den motorisierten Verkehr.