Kerns Gasthaus Rose erhält Gilde-Auszeichnung Es ist eine weitere Auszeichnung für das traditionelle Kernser Gasthaus: Bruno della Torre folgt seinem Vater in die Gilde etablierter Schweizer Gastronomen. Primus Camenzind 11.01.2022, 18.40 Uhr

Am Montag begrüsste Daniel Windlin als «Ambassador» der Gilde-Sektion Zentralschweiz in der «Rose» in Kerns die Wirtsleute della Torre sowie zahlreiche Gäste – hauptsächlich Branchenkollegen aus den Nachbarkantonen und Politiker aus der Gemeinde. Der Anlass: die Gilde-Auszeichnung für «Rose»-Wirt Bruno della Torre. Wie populär und geschätzt sein Gasthaus nach wie vor ist, machte die Anwesenheit von Ständerat Erich Ettlin, Regierungsrat Christian Schälin und Gemeindepräsident Beat von Deschwanden deutlich.

Bruno und Barbara della Torre mit Daniel Windlin, Obmann der Gilde Zentralschweiz (von links). Bild: Primus Camenzind (Kerns, 10. Januar 2022)

Daniel Windlin, dessen Vorfahren ebenfalls aus Kerns stammen, betonte in seinen Grussworten, dass es sich um eine besondere Auszeichnung handle. Die Gildentafel ziert schon lange den Eingang zum traditionellen Wirtshaus. Sie geht nun jedoch weiter von Vater Rolf an seinen Nachfolger Bruno, der zusammen mit seiner Frau Barbara den Betrieb in der dritten Generation führt. Windlin stellte in seiner Würdigung mit einem Schmunzeln fest, dass es «die Alten im Falle der Kernser ‹Rose› wohl sehr gut gemacht haben, damit der Junge nach seinen Wanderjahren gerne heimgekommen sei, um den Betrieb zu übernehmen».

Knapp 300 Gilde-Wirtshäuser schweizweit

Windlin charakterisierte das Wesen der 1954 gegründeten Gilde. «Man wollte schon damals eine Qualitätsgarantie und Transparenz auf dem Markt schaffen», erklärte der Ambassador. In der Schweiz gebe es total rund 30'000 Gastrobetriebe. «Mit unseren knapp 300 Wirtshäusern machen wir das ‹gewisse Prozent› der Branche aus», so Windlin. Die Sektion Zentralschweiz zählt rund 40 Wirtshäuser. Zu den Kandidaten, sei es auf Berufung oder Bewerbung, können sich alle Sektionsmitglieder äussern. «Uns sind die Gastfreundschaft, die Persönlichkeit der Betreiber und das gastronomische Handwerk von Grund auf wichtig.»

Die Gilde lege bei ihren Mitgliedern demnach Wert auf eine Lehre als Köchin oder Koch, allenfalls auf den Besuch der Hotelfachschule und – wenn es die Umstände möglich machen – die Führung des eigenen Betriebs sowie die Mitarbeit an der Front. «Die Gäste möchten bei ihrem Besuch die Wirtsleute zu Gesicht bekommen», sagte Windlin. Auch die Ausbildung von Lehrlingen sei wünschenswert.

Übernahme brauchte Zeit

An Bruno della Torre schätzt der Obmann der Gilde unter anderem, dass sich dieser in der Öffentlichkeit für die Branche engagiert – namentlich als rühriger Präsident von Gastro Obwalden. Nachdem Daniel Windlin sowohl Barbara als auch Bruno della Torre mit Blumen und einem Geschenk bedachte, nutzte der «Rose»-Wirt die Gelegenheit für einen innigen Dank. «Obwohl es ein wenig gar lange dauerte, bis Barbara und ich wussten, wie wir unsere Zukunft planen, durften wir schliesslich vor zweieinhalb Jahren diesen tollen Betrieb von meinen Eltern Bethli und Rolf übernehmen.»