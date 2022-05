Kerns bekommt ein Geschäftsführermodell

Abstimmung In Kerns wird das Geschäftsführermodell eingeführt Die Kernser haben der Einführung eines Geschäftsführermodell zugestimmt. Und auch einer Lohnerhöhung für den Gemeinderat. Matthias Piazza 15.05.2022, 13.11 Uhr

Das Gemeindehaus in Kerns. Bild: Pius Amrein (28. März 2019)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 60,7 Prozent (949 Ja zu 614 Nein) sagte das Kernser Stimmvolk am Sonntag deutlich Ja zum Geschäftsführermodell (Stimmbeteiligung: 35,3 Prozent). Damit sollen die sieben Gemeinderäte von Alltags- und Routinegeschäften entlastet werden. Die Gemeinderäte sollten ihre Zeit damit mehr für politische und strategische Aufgaben einsetzen können. Dank des neuen Organisationsmodells soll die zeitliche Belastung der Ratsmitglieder in Zukunft dem vorgesehenen Pensum von 22 Prozent (fürs Präsidium 37 Prozent) entsprechen.

Entscheidungswege verkürzen

Dort, wo es die übergeordnete Gesetzgebung zulässt, sollen Prozesse vereinfacht und die Entscheidungswege verkürzt werden. So sollen künftig nur noch Baubewilligungsgesuche mit Einsprachen oder Ausnahmebewilligungen im Gemeinderat behandelt werden. Ansonsten entscheidet grundsätzlich die Baukommission. Vereinfachte Baubewilligungsverfahren sollen dann gar auf der Verwaltungsebene erstinstanzlich verfügt werden.

Sollte ein Entscheid anstehen, den der Gemeinderat aus wichtigen Gründen dennoch selber fällen wolle, gibt ihm die Organisationsverordnung den nötigen Spielraum. So oder so bleiben die politischen Geschäfte in der Verantwortung des siebenköpfigen Gemeinderates, welche den Stimmberechtigten vorgelegt werden: die finanzielle Führung der Gemeinde, der Erlass von Gesetzen, Richtlinien und Weisungen.

Der Gemeinderat rechnet mit einem zusätzlichen Personalaufwand von 100’000 Franken jährlich. Das Modell tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Mit 51,7 Prozent (805 Ja / 751 Nein) stimmten die Kernserinnen und Kernser auch dem Nachtrag zum Entschädigungsreglement zu (Stimmbeteiligung 35,2 Prozent). Die Kommissionsentschädigung wird von 30 auf 40 Franken pro Stunde angehoben. Darin enthalten ist auch die Sitzungsvorbereitung.

Weiter wird der Jahreslohn für einen Gemeinderat von 110’000 auf 130’000 Franken (auf Basis eines 100-Prozent-Pensums) angehoben. Der jährliche Mehraufwand ist rund 30’000 Franken (Gemeinderatslohn und Kommissionsentschädigung).