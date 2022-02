Führungsstruktur Kerns will Geschäftsführermodell für Gemeinderat einführen Die Gemeinderäte sollen sich auf Strategisches konzentrieren können. Dafür will der Gemeinderat auch die Stelle eines Geschäftsführers schaffen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 08.02.2022, 16.45 Uhr

Das Gemeindehaus in Kerns. Bild: Pius Amrein (28. März 2019)

Engelberg hat es schon seit Sommer 2016, nun will auch die Gemeinde Kerns auf das Geschäftsführermodell wechseln. Dabei würde in Kerns zwischen Gemeinderat und Verwaltung eine weitere Ebene geschaffen: jene der Geschäftsleitung mit den Bereichsleitern Finanzen, Gemeindekanzlei (in der Person des Gemeindeschreibers), Bau- und Infrastruktur sowie Bildung. Diesem Gremium steht ein Geschäftsführer vor. Der Gemeinderat stellt die fünf Personen an.

Mit dem neuen Geschäftsführermodell sollen die sieben Gemeinderäte von Alltags- und Routinegeschäften entlastet werden. «Es bringt nichts, wenn der Gemeinderat jede Arbeitsvergabe ab 10'000 Franken mit einem Ratsbeschluss genehmigt. Es reicht, wenn wir die Richtlinien erlassen, in denen die Grundsätze des Beschaffungswesens geklärt werden», nennt der Kernser Gemeindepräsident Beat von Deschwanden ein Beispiel. Die Gemeinderäte sollten ihre Zeit für politische und strategische Aufgaben einsetzen können. «Wir müssen in allen Departementen noch mehr weitsichtig denken und handeln», ist Beat von Deschwanden überzeugt.

Dank des neuen Organisationsmodells soll die zeitliche Belastung der Ratsmitglieder in Zukunft dem vorgesehenen Pensum von 22 Prozent (fürs Präsidium 37 Prozent) entsprechen. «Wenn der Zeitaufwand, der zurzeit wesentlich höher ist, wieder sinkt und sich damit gut mit dem Beruf vereinbaren lässt, wird das Milizamt auch wieder attraktiver», führt Beat von Deschwanden ein weiteres Argument ins Feld, auch wenn sich bis jetzt glücklicherweise immer genug Leute für das Amt des Gemeinderates zur Verfügung gestellt hätten.

Entscheidungswege verkürzen

Dort, wo es die übergeordnete Gesetzgebung zulässt, sollen Prozesse vereinfacht und die Entscheidungswege verkürzt werden. Davon würden gemäss Beat von Deschwanden die Bürgerinnen und Bürger profitieren. So sollen künftig nur noch Baubewilligungsgesuche mit Einsprachen oder Ausnahmebewilligungen im Gemeinderat behandelt werden. Ansonsten entscheidet grundsätzlich die Baukommission. Vereinfachte Baubewilligungsverfahren sollen dann gar auf der Verwaltungsebene erstinstanzlich verfügt werden. «Schon im heutigen Modell zählen wir auf das Fachwissen unserer Mitarbeitenden. In gesetzlichen Verfahren gibt es in der Regel keinen politischen Spielraum», weiss Beat von Deschwanden aus langjähriger Erfahrung.

Sollte ein Entscheid anstehen, den der Gemeinderat aus wichtigen Gründen dennoch selber fällen wolle, gebe ihm die Organisationsverordnung den nötigen Spielraum. So oder so würden in der Verantwortung des siebenköpfigen Gemeinderates die politischen Geschäfte bleiben, welche den Stimmberechtigten vorgelegt werden: die finanzielle Führung der Gemeinde, der Erlass von Gesetzen, Richtlinien und Weisungen.

Mehr Zeit für Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger

Die Bürgernähe ginge deswegen nicht verloren – im Gegenteil, meint Beat von Deschwanden darauf angesprochen. «Die Gemeinderäte können sich mit dem neuen Modell mehr Zeit für die Sorgen und Anliegen der Bürger nehmen.»

Der Gemeinderat rechnet mit einem zusätzlichen Personalaufwand von 100'000 Franken jährlich. Genehmigen die Kernserinnen und Kernser die Anpassung der Gemeindeordnung und die neue Organisationsverordnung, tritt das Modell am 1. Januar 2023 in Kraft. Abgestimmt wird voraussichtlich am 15. Mai. Parallel dazu wird der Stimmbevölkerung auch ein Nachtrag zum Entschädigungsreglement unterbreitet. Die Kommissionsentschädigung soll von 30 auf 40 Franken pro Stunde angehoben werden. Darin enthalten ist auch die Sitzungsvorbereitung.

Weiter soll der Jahreslohn für einen Gemeinderat von 110'000 auf 130'000 Franken (auf Basis eines 100-Prozent-Pensums) angehoben werden, um so gemäss Beat von Deschwanden eine zeitgemässe Entschädigung sicherstellen zu können. Er spricht in der Summe von einem jährlichen Mehraufwand von rund 30'000 Franken (Gemeinderatslohn und Kommissionsentschädigung).

