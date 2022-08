Förster Ruedi Egger zeigt den Forstbetrieb Kerns

Kerns «Ich behandle den Wald wie mein persönliches Eigentum» Förster Ruedi Egger ist für den Forstbetrieb Kerns zuständig. Er zeigt auf, wie Erholungsuchende, Trockenheit, Sturmschäden, Neophyten oder infektiöse Eschenwelken dem Wald vermehrt zusetzen. Ruedi Wechsler 25.08.2022, 17.00 Uhr

Die Wälder präsentieren sich seit Frühling in ihren schönsten und sattgrünen Farben. Selbst der Hitzesommer konnte ihnen bisher nicht viel anhaben, obwohl die Blätter verfrüht von den Ästen fallen. Die Auswirkungen werden sich erst im nächsten Jahr bemerkbar machen.

Förster Ruedi Egger zeigt stolz auf die 150-jährige Douglasie. Im Hintergrund wächst der von ihm gewünschte junge Mischwald heran. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 23. August 2022)

Das weiss Betriebsleiter und Förster Ruedi Egger von Forst Kerns. Der Forstbetrieb, einer von sieben im Kanton Obwalden, beschäftigt elf Angestellte inklusive vier Forstwartlehrlingen. Der Dienstleister ist für die Holzernte, die allgemeine Jungwuchs- und Waldpflege, Rekultivierungen, Bach- und Hangverbauungen, Sofortmassnahmen bei Unwettern sowie Sanierungen und Unterhaltsarbeiten von Strassen zuständig.

Der Wildbestand hat zugenommen und setzt den Bäumen zu

Ruedi Egger zeigt hoch oberhalb von Kerns Richtung Ächerli einen Waldabschnitt, in dem es viel zu entdecken gibt. Zu einem illegal angelegten Bike-Trail meint Egger: «Hier ist das Phänomen Internet gut ersichtlich, wo Personen anonym etwas veröffentlichen können.» Ruedi Egger ist oft auf dem Bike unterwegs, er hat nichts gegen die Bikerszene und fügt an: «Die Grundeigentümer sind nicht bereit, für dessen Unterhalt aufzukommen. Ich wünsche mir künftig ein geregeltes und zusammenhängendes Bikenetz, das aufzeigt, wo gefahren werden darf. Gleichzeitig entschärft man damit Interessenkonflikte.»

Ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, sei das Naherholungsgebiet unten im Kernwald. Der Andrang der Menschen könne nicht gestoppt werden. Alle müssten sich etwas einschränken, damit es ein Nebeneinander gebe. Egger fügt an:

«Was der Wald alles zu bieten hat, soll bewusster wahrgenommen und vermehrt geschätzt werden.»

Stolz zeigt er eine 150-jährige Douglasie und erklärt: «Dieser Riese ist eine Rarität, aber bereits vor der letzten Eiszeit gab es in unseren Wäldern diese mächtige Baumart.»

Ein 10-jähriges Weisstännchen ist bis zur Krone vom Verbiss des Rotwildes gezeichnet. Gleich daneben steht eine junge Lärche ohne Bast und Rinde, welche Rehe und Hirsche mit Fegen entfernten. Das Rotwild habe stark zugenommen und in Zusammenarbeit mit dem Kanton und der Wildhut wurde die Abschusszahl erhöht. «Wenn mal aus Sicherheitsgründen ein alter und stattlicher Baum gefällt werden muss, tut das schon weh und hat Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld. Das ist der Lauf des Lebens und er schafft Platz für Jungwuchs», sagt der 62-Jährige.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema

Voller Stolz präsentiert er Bäume, die er vor über 30 Jahren gepflanzt hat. Sie sind zu stattlichen Fichten, Buchen oder Ahorns herangewachsen. Ihm gefällt die Vielseitigkeit seines Berufs und die Bedeutung sei kaum in Worte zu fassen: «Ich behandle den Wald wie mein persönliches Eigentum.»

Förster Ruedi Egger beim Gerzenseeli im Kernwald in Kerns. Bild: Patricia Helfenstein-Burch (Kerns, 11. Juli 2018)

Da die Baumgrenze in Zukunft steigt, werden in den unteren Zonen vermehrt Laubbäume gepflanzt. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. Sein Waldgebiet erstreckt sich vom Stanserhorn übers Ächerli bis hinauf zur Melchsee-Frutt. Wegen der infektiösen Eschenwelke stirbt die Esche langsam ab und das ist an kahlen Eschen unübersehbar. Künftig soll die Weisstanne wegen ihres tiefen Wurzelwerks oder die Eiche gefördert werden.

Der Orkan Lothar ist Egger noch sehr präsent

Der Orkan Lothar verwüstete 1999 die Wälder und es mussten zirka 80’000 Kubikmeter Holz weggeräumt werden. Wegen der Borkenkäferpopulation folgten noch Zwangsnutzungen.

«An diesem Sonntag begab ich mich in den Wald und habe mehrere Personen weggewiesen. Dann hörte ich ein unheimliches Getöse und Grollen. Ich flüchtete mit meinem Hund in eine Lichtung, verharrte 30 Minuten an Ort und sah, wie Bäume links und rechts von mir auf den Boden krachten.» Der Anblick Tage danach habe ihm das Herz gebrochen und er fühlte sich in einer komplett anderen Welt. Dieses Ereignis wird bei Ruedi Egger ewig haften bleiben:

«Die Leute, die ich kurz davor wegschickte, kamen wie ich auf wundersame Weise unversehrt davon.»

Die Lehrlinge lernen selbstständiges Arbeiten

Momentan sind die vier Lernenden hoch oben am korporationseigenen Ausgleichsbecken des Kraftwerkes mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Heute Morgen entfernten sie im Wald Neophyten. «Sie gelangen durch unüberlegtes Entsorgen in unsere Wälder», sagt der Kernser stirnrunzelnd. Die Lernenden fällen bereits nach der ersten Woche die ersten Bäume und Egger betont: «Selbstständiges Arbeiten der Lehrlinge ist für uns ganz zentral. Das wichtigste Werkzeug für den Forstwart ist die Motorsäge. Dazu gehören der Helm, der Gesichts- und der Gehörschutz sowie die Schutzhosen und die Signalfarben.»

Die Ausrüstung kostet 2000 Franken. Welten bestünden zur heutigen Ausrüstung im Vergleich zu früher: «Ich erinnere mich, dass zu meiner Anfangszeit teilweise noch mit Filzhosen, Militärgewand und Hut gearbeitet wurde. Als ich mit Helm, Gesichts- und Gehörschutz daherkam, wurde ich noch belächelt», so Egger. Die Preisschere zwischen dem ausländischen und einheimischen Holz sei etwas kleiner geworden. Pro Jahr schlägt der Forst Kerns acht- bis zehntausend Kubikmeter Holz.