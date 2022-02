Kerns: Zürcherin übernimmt Hausarztpraxis im Betagtenheim Huwel

Kerns Junge Zürcherin leitet neue Hausarztpraxis im Betagtenheim Huwel Die Gemeinschaftspraxis im Huwel-Neubau wird im Mai unter der Leitung von Albina Stocker ihre Türen öffnen. Mit an Bord ist auch der bisherige Kernser Hausarzt Mario Büttler. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Bald wird es vollendet sein, das dritte Haus der Betagtensiedlung Huwel in Kerns. Anfang Mai sollen die 31 Wohnungen bezugsbereit sein. Im Neubau enthalten sein wird auch eine Arztpraxis. Mittlerweile ist auch klar, wer diese führen wird: Albina Stocker aus Zürich. «Es ist ein absoluter Glücksfall für die Betagtensiedlung sowie auch für die Gemeinde Kerns im Allgemeinen, dass eine junge, ambitionierte Schweizer Ärztin die Praxis im Huwel führt», schreibt die Gemeinde Kerns auf ihrer Facebook-Seite.

Freuen sich auf die neue Arztpraxis in Kerns (von links): Praxisleiterin Albina Stocker, Huwel-Stiftungsratspräsident Albert Reinhart und Hausarzt Mario Büttler. Bild: Samuel Büttler/PD

Stocker wird in der neuen Praxis vorerst vom Kernser Hausarzt Mario Büttler unterstützt, der in einem Teilpensum mitwirken werde. Dieser schliesst seine Praxis am Postplatz. Seine Mitarbeiterinnen sollen nach Möglichkeit in der neuen Huwel-Praxis weiterbeschäftigt werden. Derzeit ist Albina Stocker noch in einer Hausarztpraxis im luzernischen Wolhusen sowie in der Notfallpraxis Permanence in Luzern tätig.

Marktstudie erstellen lassen

Bei der neuen Praxis in Kerns involviert ist auch der Mann von Albina Stocker, Hans-Peter Stocker, der ebenfalls aus Zürich stammt. Zusammen mit einer weiteren Person haben die beiden vor kurzem die Hausarztpraxis Kerns AG gegründet, die als Betreiberin der neuen Praxis auftreten wird. Dass sich die beiden Zürcher Mediziner für Kerns entschieden haben, sei auf die sehr gute Unterstützung zurückzuführen, die man hier erfahre, wie Hans-Peter Stocker auf Anfrage sagt.

«Wir haben uns verschiedene Projekte in der Deutschschweiz angeschaut. Die Unterstützung, die wir von Huwel-Stiftungsratspräsident Albert Reinhart und auch von Mario Büttler erfahren haben, hat uns aber letztlich überzeugt.»

Reinhart habe ausserdem eine Marktstudie erstellen lassen, welche ihnen ebenfalls als optimale Entscheidungsgrundlage diente.

Zudem sei auch die unmittelbare Nähe zum Betagtenheim ein Grund gewesen, nach Kerns zu kommen. An sich wirke die Geriatrie, also die medizinische Betreuung älterer Menschen, für junge Ärzte oft «nicht so sexy», wie Hans-Peter Stocker sagt.

«Meine Frau hat ein Jahr lang im Bereich der Geriatrie gearbeitet und schliesslich festgestellt, dass diese Arbeit etwas sehr Dankbares sein kann. Die Betreuung älterer Menschen liegt ihr wirklich.»

Gemeinschaftspraxis für bis zu drei Ärzte

Von ihrem bisherigen Wohnort, dem aargauischen Wohlen, sei seine Frau auch bereits nach Giswil umgezogen. Derzeit bereite sie sich noch auf eine Fachprüfung vor, weshalb sie Medienanfragen für den Moment an ihren Mann delegiert habe. Ebenfalls «delegiert» ist Hans-Peter Stocker in der Praxis für den Managementteil, welcher die Administration und den ganzen IT-Bereich umfasst. Ihm liege sehr am Herzen, dass die Arztpraxis von digitalen Möglichkeiten profitieren könne. So sei beispielsweise vorgesehen, dass ein moderner «Apotheken-Roboter» zum Einsatz kommt, welcher Medikamente für die Patienten beschriftet und bereitstellt, währenddessen sie sich noch in der Sprechstunde befinden.

Trotz Roboter werden aber natürlich auch menschliche Mitarbeitende benötigt werden. Nach einer weiteren medizinischen Praxisassistenz suche man derzeit noch. Und auch weitere Ärztinnen oder Ärzte hätten in der Praxis, die zu einer Gemeinschaftspraxis werden soll, Platz, wie Hans-Peter Stocker sagt.

«Von der Fläche her wäre Raum genug vorhanden für eine zweite oder auch dritte Ärztin.»

Vor der Eröffnung der neuen Hausarztpraxis Anfang Mai wird bereits ein erster Einblick am Tag der offenen Tür der Betagtensiedlung möglich sein, der am 23. April stattfindet. Dann wird sich auch das neue Praxisteam vorstellen.

