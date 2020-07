Kerns kann die Abwasserleitung Melchtal–St. Niklausen bauen Die Kernser haben am Sonntag dem Kredit für die Abwasserleitung über 3,8 Millionen Franken zugestimmt. Auch das Hochwasschutzprojekt schaffte die Hürde an der Urne. Matthias Piazza 05.07.2020, 13.04 Uhr

Die Kernser (auf dem Bild ihr Gemeindehaus) genehmigten alle drei Vorlagen.

Bild: Pius Amrein (Kerns, 28. März 2019)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 88,8 Prozent genehmigte die Kernser Stimmbevölkerung am Sonntag einen Kredit über 3,76 Millionen Franken für den Bau der Abwasserleitung Melchtal–St. Niklausen. Das Projekt sieht vor, das Abwasser mittels einer 3,9 Kilometer langen Druckleitung ab der Abwasserreinigungs-Anlage Melchtal bis in den Bereich Engiberg zu pumpen. Damit wird die Abwasserentsorgung der Talschaft Melchtal an die ARA Sarneraatal angeschlossen. Der Pumpschacht wird unterhalb des Regenbeckens auf der Parzelle der jetzigen ARA erstellt. Bis zur gedeckten Brücke wird die neue Leitung im Wiesland parallal zur Melchstrasse führen, ab der gedeckten Brücke in der Strasse, teilweise seitlich an der Lehnenkonstruktion. Dazu kommen Be- und Entlüftungsbauwerke. Ab dem Ende der Druckleitung im Bereich Engiberg folgt eine 1,1 Kilometer lange Leitung, welche oberhalb des Restaurants Alpenblick in die bestehende Gemeindekanalisation mündet. Die Gemeindeversammlung hatte im Mai 2019 dafür einen Planungskredit von 470'000 Franken genehmigt.

Noch diesen Herbst sollen die Bauarbeiten starten und Ende nächsten Jahres beendet sein. Anfang 2022 wird die Leitung an die ARA Sarneraatal angeschlossen und Ende 2022 die ARA Melchtal stillgelegt.

Auch dem Hochwasserschutz für den Mel- und Rübibach zu stimmten die Kernser zu. 90,9 Prozent betrug der Ja-Stimmen-Anteil für den Kredit über 580'000 Franken, damit die Planungen fortgesetzt werden können. Mit dem Projekt, das schätzungsweise 13,2 Millionen Franken kostet, soll das Hochwasserrisiko in Kerns auf ein akzeptierbares Niveau reduziert werden.

Ebenfalls angenommen (mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 95,1 Prozent) wurde die Rechnung mit einem Gewinn von 2,7 Millionen Franken.

Die Stimmbeteiligung betrug 24,9 Prozent. Ursprünglich wären diese drei Vorlagen für die Frühlingsgemeindeversammlung traktandiert gewesen. Wegen der Coronapandemie und der damit verbundenen Auflagen entschied sich der Gemeinderat für die Urnenabstimmung.