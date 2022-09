Kerns Martin Filliger wird Geschäftsleiter des Hallenbads Obwalden Manuel Reinhard verlässt das Aquacenter Obwalden. Nun ist klar, wer sein Nachfolger ist. 21.09.2022, 16.03 Uhr

Per 1. Dezember 2022 übernimmt Martin Filliger die Geschäfts- und Betriebsleitung des Aquacenters Obwalden. Der 37-jährige gebürtige Ennetmooser tritt die Nachfolge von Manuel Reinhard an, welcher das Hallenbad Obwalden nach sechs Jahren Ende Oktober verlässt. Er nimmt bei der Gemeinde Sarnen eine neue berufliche Herausforderung an.