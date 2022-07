4. Landmaschinen Oldtimer Treffen in Kerns

Kerns «Mein Schilter hat genug gearbeitet»: So war es beim Treffen der Landmaschinen-Oldtimer Zum 4. Mal präsentierten Ausstellerinnen und Aussteller aus verschiedenen Teilen der Schweiz ihre alten Landmaschinen. Rund 150 Besuchende waren anwesend. Robert Hess 24.07.2022, 17.00 Uhr

Das älteste Fahrzeug bei der Ausstellung der Landmaschinen-Oldtimer war ein Ford Autotraktor aus dem Jahre 1928. Bild: Robert Hess (Kerns, 23. Juli 2022)

«Um das Interesse an alten Landmaschinen auf kameradschaftliche Art zu pflegen und dieses Kulturgut der Landwirtschaft zu erhalten, ist im 2016 der Verein alter Landmaschinen gegründet worden», berichtete Präsident Bruno Ettlin am Samstag auf dem Areal der Holzbau Bucher in Kerns. Dort war am Samstag das 4. «Landmaschinen Oldtimer Treffen Kerns» angesagt. 2020 musste es wegen der Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Es soll alle zwei Jahre stattfinden.