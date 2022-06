Kerns Neue Dorfärztin schätzt die Arbeit mit älteren Menschen – seit einem Schnuppertag im Altersheim Seit kurzem führt Albina Stocker in Kerns die brandneue Hausarztpraxis in der Betagtensiedlung Huwel. Dabei wollte die 34-Jährige eigentlich Chirurgin werden. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 21.06.2022, 15.00 Uhr

Wo sich genau der Eingang zu ihr befindet, wird nicht auf Anhieb klar. Nach näherem Betrachten der Beschriftungen an den möglichen Eingangstüren ist die brandneue Hausarztpraxis in der Kernser Betagtensiedlung Huwel jedoch gefunden. «Wir würden gerne noch ein Arztschild anbringen lassen», sagt Hans-Peter Stocker in den pastellgrün-weissen Räumen des Neubaus. In diesem betreiben seine Frau Albina und er seit kurzem die neue Praxis. Sie hat die Leitung inne, er widmet sich der Administration und dem IT-Bereich. Abgesehen vom Arztschild und der automatisierten Medikamentenausgabe, die neben dem Empfang noch entstehen soll, ist die Praxis rund sechs Wochen nach der Eröffnung voll betriebsbereit.

Albina Stocker in ihrer Praxis im Huwel. Bild: Manuela Jans-Koch (Kerns, 20. Mai 2022)

Nicht nur die Patientinnen und Patienten, die Albina Stocker nun fortlaufend kennen lernt, sind für sie neu. Auch das Leiten einer Hausarztpraxis ist für die 34-jährige Ärztin eine Premiere. Zusammen hat das Ehepaar Stocker zuvor noch andere Möglichkeiten in der Schweiz geprüft. «Wir haben uns auch noch eine Praxis im Wallis angeschaut. Der Ort war aber ziemlich weit weg und man hätte sich zwischen Felswänden befunden», sagt die Hausärztin.

Arbeit mit Älteren eine «sehr schöne Aufgabe»

Das Angebot und die Unterstützung in Obwalden hätten sie letztlich überzeugt, nach Kerns zu kommen. «Zunächst hat sie fast noch kalte Füsse bekommen», erzählt ihr Mann. Die Betreuung durch den bisherigen Kernser Hausarzt Mario Büttler sowie den Huwel-Stiftungsratspräsidenten Albert Reinhart habe verbleibende Bedenken jedoch rasch verschwinden lassen. Auch Büttlers Frau sei nicht von hier gewesen, habe sich nach anfänglicher Skepsis aber gut eingefunden.

Weil sich die neue Praxis quasi im Altersheim Huwel befindet, handelt es sich beim Grossteil der Patienten um Heimbewohner. Ein Umstand, den Albina Stocker schätzt. Gesehen hat sie seit ihrem Studium an der Uni Zürich zwar auch viele andere Bereiche der Medizin. So war sie am Zürcher Unispital in der Dermatologie, im Zürcher Spital Triemli in der Pädiatrie und im Kantonsspital Aarau in der Inneren und Intensivmedizin tätig. Zudem war sie zwei Jahre lang in der Notfallpraxis Permanence in Luzern aktiv und wirkte zuletzt in einer Hausarztpraxis in Wolhusen mit.

Eigentlich wollte Albina Stocker zunächst nichts mit der Behandlung älterer Patienten – der sogenannten Geriatrie – zu tun haben.

«Ich habe mir immer gesagt: ‹Nein, da fange ich sicher nicht an.› Ich wollte eigentlich Chirurgin werden.»

Geändert hat dies ein Schnuppertag in einer Altenpflegeeinrichtung in Zürich. Ab da habe sie angefangen, die Arbeit mit älteren Menschen sehr zu schätzen. Das Mehr an Aufmerksamkeit, das man Patienten dieser Alterskategorie schenken darf, sei eine «sehr schöne Aufgabe». Und auch die Dankbarkeit sei grösser.

Auf Chirurgie muss sie nicht ganz verzichten

Medizinisch sei die Geriatrie ebenfalls sehr spannend, sagt Albina Stocker.

«Die Arbeit ist vielseitig und findet oft auch auf der menschlichen Ebene statt.»

Die Patientinnen und Patienten sind oft von mehreren Beschwerden gleichzeitig betroffen und man müsse beispielsweise die Medikamente immer aufeinander abstimmen. Auf die Chirurgie muss Albina Stocker ausserdem auch nicht ganz verzichten. Kleinere Eingriffe sind als Hausärztin immer wieder möglich, zum Beispiel beim Entfernen von Muttermalen oder der Behandlung von gutartigen Hauttumoren.

Seit Mai betreibt Albina Stocker die neue Kernser Hausarztpraxis. Bild: Manuela Jans-Koch (Kerns, 20. Mai 2022)

Ungewohnt ist für die junge Ärztin derzeit noch die neue Umgebung im ländlichen Obwalden. Hier arbeitet sie nun nicht nur, sie wohnt auch hier, wenn auch in einer Nachbargemeinde von Kerns. Ein wenig Distanz zum Arbeitsort schade nicht. «Man ist dann eben doch rasch bekannt als Dorfärztin.» Ganz unvertraut ist der gebürtigen Russin das Landleben jedoch nicht. In ihrer Heimat habe sie ebenfalls auf dem Land gewohnt. Fürs Medizinstudium kam sie vor zwölf Jahren in die Schweiz. Hier lebte sie zwar fortan zunächst in Städten wie Zürich und Wohlen AG. Nun aber wieder eine naturnahe Landschaft geniessen zu können, sei super. Auch darum freut sie sich nun auf ihre Zukunft in Obwalden.

