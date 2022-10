Kerns Ernte im Abo auf dem Kernser Biohof macht alle froh Nach einem traumhaften Sommer zieht die Kernser Bäuerin Irene Röthlin eine überaus positive Bilanz ihres Projekts Selbsterntegarten. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 10.10.2022, 14.34 Uhr

Mia, Andreas und Cornelia Arregger (von links) ernten Spinat im Selbsterntegarten auf dem Rollboden, Kerns. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 5. Oktober 2022)

Es ist ein Tag wie gemalt. Die Schweine grunzen zufrieden in der Sonne, Hund Charly tobt ungestüm auf dem Hof umher. Die ersten Selbsternter sind bereits im Kräutergarten. Cornelia Arregger pflückt mit ihren Töchtern Mia und Svea Salbei, Andreas Blättler liest Äpfel auf. Später werden die vier noch Spinat ernten. Sie gehören zu den 23 Abonnenten des Selbsterntegartens auf dem Kernser Rollboden.

Cornelia, Svea und Mia Arregger (von links) sammeln Kräuter. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 5. Oktober 2022)

Bedenkzeit blieb keine

Seit vergangenem Herbst hat ihn Bäuerin Irene Röthlin auf 600 Quadratmetern neben der Streuobstwiese unweit vom Haus angelegt. Vorbild sei für sie der Selbsterntegarten in der Summerweid Sarnen gewesen, den Madeleine Michel und Olivia Stafflage betreiben. «Im Herbst schaute ich ihn mir an und war begeistert.»

Ehemann Sepp Röthlin zog nicht nur mit, sondern trieb das Projekt voran. «Wenn wir das machen, dann starten wir jetzt im Herbst», habe er ihr gesagt. Für Irene blieb keine lange Bedenkzeit. Sie gesteht ein:

«Mut brauchte es schon.»

Irene Röthlin erntet Brokkoli in ihrem Selbsterntegarten. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 5. Oktober 2022)

Unterstützung erhält sie von der ausgebildeten Gärtnerin Madeleine Michel. Sie berät sie, wann was gesetzt werden muss und wie viel. Das Ergebnis ist ein Vorzeigegarten mit allem, was sich der Salat- und Gemüsefan nur wünschen kann. Zurzeit gibt es neben den bodenständigen Sorten wie Kabis, Staudensellerie, Wirz, Kohlräbli, Kürbis, Rüebli, Brokkoli, Blumenkohl, Krautstiel, Schnittmangold und Fenchel auch Pak Choi oder Kardi, eine Artischockenart, ausserdem Schnitt- und Asia-Salat.

Chat informiert über erntereife Ware

Per Whatsapp informiert die Bäuerin ihre Abonnenten, was aktuell geerntet werden darf. Kleine Fähnchen im Beet weist das Erntegut aus. Unter den Selbsterntern herrscht nach Angaben von Irene Röthlin Solidarität, niemand hamstere oder bevorteile sich selber. Umgekehrt müsse sie auch nichts wegwerfen, alles sei perfekt berechnet.

Und noch eins hat sie von ihrer Beraterin gelernt: ihren Garten nicht mit Wasser zu verwöhnen. Trotz des trockenen Sommers musste sie ihre Kulturen äusserst selten bewässern, sie entwickelten sich trotzdem prächtig. Irene Röthlin zieht nach genau einem Jahr eine überaus positive Bilanz:

«So macht mir mein Garten, den ich sehr liebe, wieder Freude.»

Oft genug habe sie sich geärgert, wenn beispielsweise der Brokkoli geschossen sei, weil sie mal wieder aus Zeitmangel den perfekten Erntezeitpunkt verpasst hatte. Die Röthlins betreiben Biolandwirtschaft mit 30 Rindern und 20 Kühen auf einem dreistufigen Betrieb.

Und was sagen ihre Kunden? Familie Arregger lebt in Kerns in einer Dachwohnung, da gebe es vielleicht Platz für Tomaten, Himbeeren und Balkonblumen, mehr nicht. «Unsere Familie isst viel Gemüse und Salat», erzählt Cornelia Arregger. «Wir haben sonst auf dem Wochenmarkt eingekauft. Jetzt haben wir es noch näher.» Der Speiseplan richte sich nach dem Angebot im Garten. Die Kinder kochten mehr mit als früher.

Ehemann Andreas ergänzt:

«So lernen die Kinder, wie was wächst und dass es Gemüse gibt, was es in der Migros nicht gibt.»

Und nicht nur das. Svea sammelte Raupen, nahm sie mit nach Hause in ein Terrarium und durfte miterleben, wie sich diese in Schwalbenschwänze verwandelten.

Andreas, Svea, Cornelia und Mia Arregger (von links) machen ihre Ernte parat zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 5. Oktober 2022)

Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Arreggers völlig einverstanden. Im Abo-Preis von rund 1200 Franken sind ein jährlicher Brunch sowie Fleisch und Wurst eines geschlachteten Schweins, das Irene Röthlin unter allen Abonnenten aufteilt. Einmal im Monat gibt es ein Brot und selbst gebackenen Kuchen. Und jede Menge Tipps zum Verwerten. Für die Kernser Familie steht bereits jetzt fest, dass sie im kommenden Jahr wieder dabei sind.

