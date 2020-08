Kerns setzt bei Schulen auf Strategie «Weiterbauen» Am 27. September wird an der Urne über einen Planungskredit von 920000 Franken abgestimmt. Robert Hess 20.08.2020, 17.54 Uhr

Die Schulen in Kerns haben zu wenig Platz. Bild: Robert Hess (Kerns, 18. August 2020)

Bis August 2024 soll in Kerns ein Schulraumprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 18,3 Millionen Franken realisiert sein. Weshalb ein solches Generationenprojekt? – Der Schule Kerns steht heute zu wenig Raum für einen zeitgemässen Unterricht zur Verfügung. Die Schülerzahl ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre von 650 auf 780 angestiegen. «Tendenz steigend», sagte Gemeinderat Pius Hofer, Vorsteher des Departementes Bildung, Kultur und Sport, am Dienstag zu Beginn der Gemeindeversammlung. «Prognosen gehen von 860 Schülerinnen und Schüler im Jahre 2033 aus», so Hofer weiter.