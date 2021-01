Kerns Sportcamp Melchtal wird zur Isolationsstation für infizierte Rekruten Um eine Ausbreitung der Pandemie in der Truppe zu verhindern, hat die Armee Isolationsstationen eingerichtet – eine davon im Sportcamp. Matthias Piazza 15.01.2021, 17.25 Uhr

Das Sportcamp Melchtal. Bild: PD

Wenn am Montag die Rekrutenschule beginnt, müssen sich alle Einrückenden einem Coronatest unterziehen. Positiv getestete Rekruten werden von der Truppe abgesondert betreut, um eine Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden. Dafür hat die Armee schweizweit mehrere Isolationsstandorte eingerichtet, eine davon im Sportcamp Melchtal, wie der Gemeinderat am Freitag mitteilte. Da die Rekruten gestaffelt einrücken, wird die Station vom 18. bis 30. Januar und vom 8. bis

20. Februar betrieben. Ausgelegt ist die Station auf maximal 350 Infizierte, dazu kommen rund 70 Soldaten, welche die Station betreiben.

Die Patienten werden mit zivilen Cars durch speziell geschulte Fahrer ohne Pausen und ohne Zwischenstopps aus den Rekrutenschulen zum Sportcamp transportiert, wo sie rund zehn Tage bleiben.

Nur symptomfreie Personen im Sportcamp

Es sei nicht davon auszugehen, dass das Kantonsspital Obwalden dadurch zusätzlich belastet würde, heisst es weiter. Denn es kämen nur symptomfreie Personen ins Sportcamp. Sollte ein Rekrut während des Aufenthalts in der Isolierstation Symptome entwickeln, würde der Militärarzt vor Ort entscheiden, ob er in einer militäreigenen Sanitätsinfrastruktur oder in einem zivilen Spital behandelt würde, immer mit vorgängiger Rücksprache mit dem Spital. Im Sportcamp würden keine symptomatischen Patienten gepflegt.

Dank einer strikten Isolation sei ein Kontakt mit der zivilen Bevölkerung nicht möglich. Auch die zivilen Mitarbeiter seien nicht gefährdet, da sie nur Arbeiten ausführten, wofür sie qualifiziert seien, wie etwa Kochen für die bis zu 420 Armeeangehörigen oder die Reinigung. Im Isolationsbereich würden sie nur mit der Schutzausrüstung arbeiten und durch Armeeangehörige begleitet.

Nötig seien solche «zivilen» Isolationsstationen, weil die Armee mehr Isolationsfälle erwartet, als sie in ihren eigenen Sanitätsinfrastrukturen unterbringen kann, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

Die Zufahrt zum Skigebiet Melchsee-Frutt bleibe jederzeit gewährleistet.