Kerns Statt ans Meer zu fahren, packt sie freiwillig auf der Alp an: «Hier können sie meine Hilfe gebrauchen» Kerstin Cotting unterstützt während vier Wochen die Familie Durrer auf der Arvialp. Die Arbeit ist anstrengend – für Patrick und Mandy Durrer aber von grosser Bedeutung. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 25.08.2022, 12.01 Uhr

Den Sommer über das Leben von Heidi leben, die Natur, die frische Bergluft und die traumhaften Sonnenauf- und Untergänge geniessen – fernab von alltäglichen Problemen und Stress: Das Leben auf einer Alp hat gewiss seine romantischen Seiten. Doch was in der Geschichte von Heidi, Alpöhi, Geissenpeter und Co. möglicherweise etwas zu kurz kommt, sind die Arbeiten, welche die Älplerinnen und Älpler tagtäglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verrichten.