SVP Kerns mit fünf Kandidierenden im Kantonsratsrennen

Kerns SVP schickt eine Kandidatin und vier Kandidaten ins Kantonsratsrennen Zur Wahl stehen die zwei bisherigen Kantonsräte Thomas Michel und Dani Blättler sowie die neuen Kandidierenden Marianne Nufer, Martin Ettlin und Hans Schwegler. 13.02.2022, 21.10 Uhr

Die Kantonsratskandidierenden der SVP Kerns (von links): Dani Blättler, Marianne Nufer, Martin Ettlin, Hans Schwegler und Thomas Michel. Bild: PD

Thomas Michel, Jahrgang 1968, ist verheiratet und Vater von zwei Teenagern. Der gelernte Automechaniker ist seit 1996 Lastwagenfahrlehrer und selbstständiger Referent für Scania Schweiz. Eine florierende Tourismusdestination Obwalden, im Speziellen für Kerns, liegt Thomas am Herzen. Im Zusammenhang mit dem Beruf als Lastwagenfahrlehrer kommt Thomas immer wieder mit verschiedensten Menschen in Kontakt, diesbezüglich hat die Sozialpolitik von Jung bis Alt einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben. Nebst gesunden Staatsfinanzen, welche unentbehrlich sind, gibt Thomas sein fundiertes Wissen in verschiedenen Kommissionen wie beispielsweise dem Kantonsmarketing ein.