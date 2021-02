Kerns SVP stimmt dem Planungskredit für den Entsorgungs- und Werkhof zu Trotz Ja fordert sie eine dringende Einzäunung des Entsorgungshofs und die Berücksichtigung der engen Platzverhältnisse. 26.02.2021, 16.35 Uhr

(mah) An seiner Sitzung vom 22. Februar hat sich der Vorstand der SVP Kerns vertieft mit dem Planungskredit «Optimierung Entsorgungshof und Neubau Werkhof» der Gemeinde Kerns befasst. Die Ortspartei könne es nachvollziehen, dass es in der aktuellen Situation sehr schwierig sei, einen neuen Standort zu finden, schreibt sie in einer Mitteilung. Sie stimmt dem Planungskredit zu.