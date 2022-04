Neues Schlachthaus in Kerns kann trotz Mehrkosten gebaut werden

Kerns Trotz Mehrkosten: Neues Schlachthaus kann gebaut werden Die Genossenschaft Fleischhuis stellt sich hinter die Pläne für einen Neubau, auch wenn steigende Kosten im Baugewerbe und bei den Materialien das Projekt verteuern. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 12.04.2022, 17.17 Uhr

Lange war das Projekt eines neuen Schlachthauses in Kerns gut unterwegs. Weil im bisherigen Schlachthaus Ei in Sarnen, dem einzigen Schlachthaus im Kanton Obwalden, der Platz knapp wurde und die Infrastruktur nicht mehr zeitgemäss ist, entschloss sich die Genossenschaftsversammlung Fleischhuis für einen Neubau. Laut Analysen ist das vorteilhafter als eine Sanierung. In Kerns an der Industriestrasse 12 soll für rund 8,4 Millionen Franken ein dreigeschossiges Gewerbegebäude entstehen.

Visualisierung des geplanten Schlachthauses in der Kernser Industriezone. Bild: PD

Die Genossenschaftsversammlung stimmte im November 2020 den entsprechenden Krediten zu und auch die Baubewilligung der Einwohnergemeinde Kerns liegt bereits vor. Im Juni 2021 stimmte ausserdem der Kantonsrat einem Beitrag von knapp einer Million Franken klar zu.

Preissteigerungen im Baugewerbe verunsichern

Doch dann verordnete sich die Genossenschaft an einer Versammlung im Dezember einen Marschhalt und ging nochmals über die Bücher. Es hatte sich gezeigt, dass die allgegenwärtigen massiven Preissteigerungen für Rohstoffe wie beispielsweise Stahl auch in diesem Projekt massive Mehrkosten verursachen würden. Die Genossenschaft beschloss, drei mögliche Szenarien zu prüfen: Preissenkungen abwarten, Projekt redimensionieren oder zusätzliche finanzielle Mittel zu beschaffen.

Preissenkungen erscheinen unrealistisch. Durch Abwarten oder Projektänderungen würde zudem die Baubewilligung hinfällig und es müssten allenfalls auch bisherige Planungskosten abgeschrieben werden. Wie André Windlin, Präsident der Genossenschaft, erklärt, habe man die drei grössten Arbeitsgattungen neu offerieren lassen. «Das sind die Baumeisterarbeiten, die Installationen wie beispielsweise Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima und auch die ganzen Einrichtungen für die Schlachtung und Verarbeitung. Unsere Vermutung hat sich erhärtet, es ist tatsächlich mit etwa einer Million Franken oder 12,5 Prozent Mehrkosten zu rechnen.» Die Gesamtkosten liegen damit also bei 9,4 Millionen Franken.

Regionalität hat an Bedeutung gewonnen

Um zu diesen Mehrkosten auch noch eine Reserve einbauen zu können, mussten die Genossenschafter an der Versammlung vom vergangenen Freitag über einen Nachtragskredit von 1,5 Millionen Franken abstimmen. Der Antrag wurde mit 46:1 Stimmen angenommen und damit die Vollmacht zum Bau erteilt. Die Mehrkosten werden durch ein Darlehen der Landi OW sichergestellt.

André Windlin ist erleichtert, man wisse jetzt, dass die Genossenschaft den Bau wirklich wolle und dahinter stehe. «Auch wenn das Resultat letztlich klar ausfiel, gab es zuvor auch skeptische Stimmen. Der Unsicherheitsfaktor bleibt, die Kosten von Rohstoffen steigen weltweit weiterhin an. Niemand weiss, wie sich die Lage weiterentwickelt.» Aus dieser Optik habe man wohl keinen günstigen Zeitpunkt erwischt. «Anderseits sprechen die Tendenzen im Ernährungsverhalten der Gesellschaft klar für uns, Kriterien wie Selbstversorgung und Regionalität haben klar an Bedeutung gewonnen», so André Windlin.

Etwa im Oktober soll mit dem Bau begonnen werden, im Frühling 2024 soll er fertig sein. Weil erst jetzt die Arbeitsvergabe folgt und die Rohstoffpreise weiter grossen Schwankungen unterworfen sind, könnte es durchaus nochmals Änderungen bei den Kosten geben.

Das neue Gewerbegebäude in Kerns Das heutige Schlachthaus Ei in Sarnen ist die einzige Möglichkeit für die Landwirtschaftsbetriebe in Obwalden, Tiere ohne grosse Transportwege professionell schlachten und verarbeiten zu lassen. Jährlich werden rund 4000 Schlachtungen durchgeführt. Die Tiere stammen zu rund 75 Prozent aus dem Berggebiet. Dazu kommen jährlich rund 100 Notschlachtungen. Das Schlachthaus Ei wird ersetzt durch ein neues dreigeschossiges Gewerbegebäude in Kerns, das eine Schlachthalle, Verarbeitungs- und Verpackungsräume, Kühl- und Reiferäume sowie sanitäre Anlagen im Erdgeschoss umfasst. Im ersten Obergeschoss sind die Technikräume, Lagerräume, Garderoben mit sanitären Anlagen sowie Büros und Aufenthaltsräume und ein Gewerberaum für Dritte vorgesehen. Im Dachgeschoss werden zwei Wohnungen realisiert. (unp)

