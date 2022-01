Vom Fruttschwinget bis zur EM in Estland Kerns ehrt Sportlerinnen

Kerns Vom Frutt-Schwinget bis zur EM in Estland – das sind die Ehrungen im sportbegeisterten Dorf Am Berchtoldstag ehrte die Gemeinde Kerns Personen und Vereine für besondere Leistungen. Primus Camenzind 03.01.2022, 16.49 Uhr

Die Gemeinde Kerns zeichnete die Leichtathletinnen Sandra Röthlin, Kathrin Budmiger, Nadine Odermatt aus (von links). Bild: Primus Camenzind (Kerns, 2. Dezember 2021)

Im Singsaal wurden am 2. Januar sechs Sportlerinnen, zehn Sportler und zwei Vereinsvertreter auf die prächtig geschmückte Bühne gebeten. Gastgeber der Veranstaltung «Kerns ehrt» war der Gemeinderat Pius Hofer, Vorsteher Bildung, Kultur und Sport. Da die Ehrung letztmals 2019 stattfinden konnte, wurden ausserordentliche Leistungen der vergangenen zwei Jahre gewürdigt. Der Sonderpreis «Sürpryys 2021» ging an all jene, die sich in Pandemiezeiten für die Allgemeinheit unentgeltlich nützlich machten – es sind 500 Franken, welche der Sektion Unterwalden des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) überwiesen werden.

Altersgrenzen sind hier tabu

Im Herbst konnte die Bevölkerung Personen anmelden, welche für «Kerns ehrt» in Frage kommen. Deren Leistungsausweis wurde im Dezember von der Vereins- und Sportkommission geprüft. Altersgrenzen waren tabu – der Jüngste ist zarte neun Jahre alt, der Älteste zählt 55 Lenze. Die Auszeichnungen wurden von der Kernser Kantonsrätin Sonnie Burch-Chatti unkompliziert und kurzweilig gestaltet, während die Pianistin Michelle Häfliger mit ihren stimmungsvollen Intermezzi den Anlass zusätzlich bereicherte.

Das sind die 16 Geehrten von «Kerns ehrt» Die Auszeichnungen gelten für die Jahre 2020 und 2021 Leichtathletik: Nadine Blättler (13), 1. Rang Diskus, 1. Rang Kugelstossen, 3. Rang Speer - ILV Meisterschaften Luzern. Kathrin Budmiger (19), 2 x 1. Rang Hammer - SM U20/23 Frauenfeld (2020), SM U20/23 Nottwil (2021). Jamie Limacher (11), 1. Rang 60 m, 1. Rang Kugelstossen, 2. Rang Weitsprung, 2. Rang 60 m Hürden - ILV Meisterschaften Luzern. Ariane Krummenacher (17), 1. Rang 1500 m, 1. Rang 800 m, 3. Rang 3x1000m - ILV Meisterschaften Emmenbrücke und Sarnen, Staffel-SM Zug. Leon Krummenacher (15), 1. Rang Diskus, 2. Rang Hochsprung, 3. Rang Diskus, Hürden, Stabhochsprung - ILV Meisterschaften Sarnen. Nadine Odermatt (20), 3x 2. Rang Hochsprung, 3. Rang Speer - Aktiv Hallen-SM St.Gallen, Hallen-SM U20/23 Magglingen, SM U20/U23 Frauenfeld. Sandra Röthlin (23), 2x 3. Rang Fünfkampf, 3. Rang Siebenkampf, 2x 2. Rang Diskus, 100 m Hürden, 2x 2. Rang Siebenkampf, 11. Rang Siebenkampf (EM) - Hallen-SM Magglingen (2020, 2021), SM Langenthal (2020, 2021), SM U20/23 Frauenfeld, EM U23 Estland, SM U23 Nottwil, SM U23 Hochdorf. Holzspalt: Michael Blättler, 2. Rang Junioren - Holzspalt-SM. Alois Durrer, 2. Rang Elite - Holzspalt-SM. Fussball: Roger Omlin, Cupsieger Senioren 50+ (FC Sarnen) - Cupfinal Neuenburg. Motocross: Elmar von Rotz (55), 1. Rang Kat. Twinshock - Oldtimer Cross. Radfahren: Patrik Ifanger, 3. Rang 1000 m Zeitfahren Bahn (Paracycling) - SM Aigle. Nationalturnen: Silvan von Ah (9), 1. Rang Kat. Jugend Piccolo - SM Nationalturnen. Schwingen: Adrian von Rotz (17), 3.b Rang - Nachwuchsschwinget ISV. Christian Zemp (17), 2.b Rang, 3.a Rang, 1. Rang - Nachwuchs ISV, Fruttschwinget. Volleyball : Dana Odermatt (19), 2. Rang Kat. U23 - SM Swiss Junior Beach Tour Luzern. Vereine: FC Kerns (Fussball, vertreten durch Roland Küchler) - 50-Jahr-Jubiläum. Harmoniemusik Kerns (vertreten durch Thomas Della Torre) - 75-Jahr-Jubiläum.

Unterschiedlicher Aufwand

Aus den Kurzinterviews der Moderatorin wurde deutlich, dass der Trainingsaufwand der Sportlerinnen und Sportler unterschiedlicher nicht sein könnte. Der Holzspalter trainiert wenig, hält sich jedoch tagtäglich bei der Arbeit – beispielsweise im heimischen Forst – fit. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten hingegen absolvieren bis zu fünf und mehr Übungseinheiten pro Woche. Für sie und andere liegen die Trainingsorte selten «vor der Haustür». So reist zum Beispiel der Radfahrer zweimal pro Woche zur gedeckten Rennbahn nach Grenchen und der Motocrossfahrer muss sich seine Pisten in der ganzen Schweiz aussuchen. Unterschiedlich weit sind auch die Reisen zu den Wettkämpfen. Eine erfolgreiche Kernser Siebenkämpferin nahm schon an der Europameisterschaft in Tallinn (Estland) teil.