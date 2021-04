Kerns Wasserversorgungsprojekt für das Melchtal wird vorerst auf Eis gelegt Für den Strom, den das geplante Kleinwasserkraftwerk im Melchtal produzieren würde, gibt's weniger Geld, als ursprünglich geplant. Gemeinde und Korporation gehen über die Bücher. Matthias Piazza 23.04.2021, 05.00 Uhr

Das Melchtal soll eine gemeinsame Wasserversorgung erhalten. Bild: Obwaldner Zeitung (Melchtal, 3. Oktober 2018)

Bei der Planung rund um die gemeinsame Wasserversorgung Melchtal haben Einwohnergemeinde und Korporation Kerns einen Marschhalt eingelegt. Grund: Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) hat auf Anfang dieses Jahres die Vergütungspreise von rückgelieferter Energie gesenkt. Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Beat von Deschwanden:

«Eine Senkung haben wir zwar erwartet, aber nicht in diesem Ausmass.»

Die entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Verstromungsprojekt der Korporation Kerns seien gross. Diese wollte nämlich im Turrenbach ein Kleinkraftwerk realisieren, um mit dem überschüssigen Wasser der Quellen Blüemlistalden und Fomatt Strom zu produzieren. Nun gerät das ganze gemeinsame Projekt von Gemeinde und Korporation ins Stocken.

Die Gemeinde wollte im Bereich Gschwent ein neues Reservoir bauen, um so die Talschaft Stöckalp und Melchtal zu versorgen. Das Reservoir wollte man im Normalfall von der Blüemlistaldenquelle speisen. Bei ungenügender Quellschüttung würde man das Wasser von den Fomattquellen zusätzlich in das Reservoir Gschwent einleiten.

«Die beiden Projekte hängen zusammen. Auch würde sich die gemeinsame Realisierung finanziell rechnen. Darum stoppen auch wir unsere Planungen und gehen nochmals über die Bücher», sagt Beat von Deschwanden.

190'000 Franken des Planungskredits verbraucht

An der Herbstgemeindeversammlung 2017 stimmten die Kernser für die Realisierung eines zentralen Wasserversorgungsnetzes im Melchtal einem Planungskredit von 290'000 Franken zu. Davon sind bisher rund 190'000 Franken verbraucht. Ob die restlichen 100'000 Franken für die weitere Planung reichen oder ob es einen Zusatzkredit braucht, könne man jetzt noch nicht sagen.

Trotz der Projektverzögerung: Die Versorgungssicherheit für die Melchtaler sei gewährleistet. Die vier betriebenen Quellfassungen würden für die Talschaft Melchtal genügend Trinkwasser in der geforderten Qualität liefern. Allerdings müssten einzelne Reservoire und Leitungen in nächster Zeit saniert werden. Bis Ende Jahr will der Gemeinderat das weitere Vorgehen bestimmt haben und im nächsten Jahr die Planung fortsetzen. Von der Idee der Verstromung wolle man sich dabei nicht verabschieden.

Die Kernser stimmten im Februar 2017 der Übernahme der Wasserversorgungen Sportcamp, Stöckalp und Kloster durch die Wasserversorgung Kerns und der Wasserversorgungsgenossenschaft Melchtal zu. Seit 2018 betreibt und unterhält die Gemeinde Kerns die vier autonomen Wasserversorgungen.

EWO-Geschäftsführer Thomas Baumgartner bestätigt, dass die Preise gefallen sind. Bis Ende des vergangenen Jahres vergütete das EWO für Strom aus Kleinkraftwerken jährlich elf Rappen pro Kilowattstunde. Dieses Jahr dürfte es rund die Hälfte sein. Dies hänge auch vom Strommarkt ab.

«Mit immer mehr Kleinanlagen und begrenzten Fördermitteln waren wir zu Anpassungen gezwungen.»

Dies gelte für Anlagen ab einer Rückspeisemenge von 10'000 Kilowattstunden jährlich. «So können wir die kleineren Anlagen besser fördern.»