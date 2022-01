Kerns: Bartgeier-Weibchen verletzt sich an Transportkabel

Kerns Wegen Transportkabel: Kürzlich ausgewilderter Jungbartgeier verletzt sich bei Kollision Das Bartgeier-Weibchen Donna Elvira ist in der ersten Januarwoche mit dem Seil einer Transportbahn in Kerns kollidiert. Dank des Satellitensenders konnte die Obwaldner Wildhut das verletzte Tier bergen. 13.01.2022, 13.48 Uhr

Bartgeier Donna Elvira ist mit einem Transportkabel kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Bild: Stiftung Pro Bartgeier

Im Sommer 2021 wilderte die Stiftung Pro Bartgeier das Bartgeier-Weibchen Donna Elvira im eidgenössischen Wildtierschutzgebiet Huetstock nahe der Melchsee-Frutt aus. Wenige Monate später befindet sich das zu den immer noch seltenen Bartgeiern gehörende Tier wieder in menschlicher Obhut, wie die Stiftung Pro Bartgeier in einer Mitteilung schreibt. Grund: Das Jungtier ist mit dem Seil einer Transportbahn in der Gemeinde Kerns kollidiert. «Bei der täglichen Kontrolle der GPS-Daten wurde festgestellt, dass Donna Elvira auffällige Flugmanöver machte und anschliessend im verschneiten Offenland liegen blieb», schreibt Pro Bartgeier in der Mitteilung.

Dank der engen Überwachung sei es der Wildhut gelungen, Donna Elvira schnell zu finden und zu bergen. Das Tier erlitt mehrere Knochenbrüche und wird nun im Natur- und Tierpark Goldau behandelt. Es sei noch nicht abzuschätzen, ob das Bartgeier-Weibchen wieder ausgewildert werden kann. Falls nicht, soll sie in das internationale Zuchtprogramm aufgenommen werden. Die genauen Umstände, die zum jüngsten Vorfall führten, sind noch in Abklärung. Kollisionen seien jedoch eine häufige Todesursache für Bartgeier, wie die Stiftung Pro Bartgeier in ihrer Mitteilung schreibt.

Die Stiftung Pro Bartgeier wildert seit 2015 junge Bartgeier im Kanton Obwalden aus. Ziel ist es, die Art auch in der Zentralschweiz wieder heimisch zu machen. Die wertvollen Junggeier stammen aus einem internationalen Zuchtprogramm und werden sorgfältig nach genetischen Kriterien ausgewählt. Damit soll Inzucht im noch kleinen Alpenbestand vermieden werden. (inf)