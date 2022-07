Kerns Weiterer Meilenstein im Aquacenter Obwalden Mit einem Spatenstich ist der Baubeginn für das neue Gebäude mit Kursbecken und Rutschbahn nun auch offiziell erfolgt. Robert Hess 05.07.2022, 08.39 Uhr

«Heute ist ein Tag der Freude», sagte Peter Wagner, Verwaltungsratspräsident der Hallenbad Obwalden AG. Angesagt war am Montag eigentlich ein Spatenstich, doch der Baubeginn zur Sanierung und Erweiterung des Aquacenters Obwalden in Kerns war bereits Mitte April. Damals wurden die Sanierung und die Erweiterung der Garderoben in Angriff genommen, die bis Mitte Oktober dauern werden. Seit April sind auch die Arbeiten für die Sanierung des Sport- und Lernschwimmbeckens im Gange, die ebenfalls bis Mitte Oktober 2022 dauern sollen.