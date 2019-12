Kernser Singbuben vermitteln Adventsstimmung Zum mittlerweile 19. Mal ist am Sonntag das Konzert «Advent in Kerns» aufgeführt worden. Irene Infanger 09.12.2019, 15.34 Uhr

Die Kernser Singbuben am Adventskonzert. Bilder: Irene Infanger (Kerns, 8. Dezember 2019)

Mit den Worten «Lassen Sie Ihre Gedanken ziehen und geniessen Sie dabei die Stimmen der Singbuben» kündigte Moderatorin Monika Amstutz am Sonntagabend die erste Gesangsformation an. Diese Anregung passte genauso gut zu den restlichen sechs Formationen des Adventskonzerts in der Kernser Pfarrkirche – dank der schönen Liederauswahl.